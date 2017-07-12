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В арбитраже Башкирии 20 июля рассмотрят дело о банкротстве "Дуслык-строй"

12 июля 2017, 11:12
Заявление о банкротстве кооператива направил в суд фонд «Спортивно-реабилитационный центр инвалидов по зрению «Луч».

Арбитражный суд Башкирии назначил на 20 июля рассмотрение заявления о банкротстве жилищно-строительного кооператива "Дуслык-строй", сообщает "Коммерсантъ-Уфа". ЖСК строит 10-этажный дом на улице Кирова 43/2. Заявление о банкротстве кооператива направил в суд заказчик - фонд «Спортивно-реабилитационный центр инвалидов по зрению «Луч».

- На должность арбитражного управляющего предложена член НП "Ассоциация межрегиональная СРО арбитражных управляющих" Гульчачак Шигапова, известная сопровождением резонансных банкротств чайной фабрики "Теастан", генподрядной компании «Энергогазстрой» (строила гипермаркет "О'кей", принадлежала сестре бывшего вице-мэра Уфы по строительству Александра Филиппова), НТЦ "Фабула инвест" (строила здания на улице Сочинской), - говорится в сообщении.

Напомним, дольщики ЖСК в этот понедельник объявили голодовку. Они добиваются рассторжения договора аренды с застройщиком и требуют, чтобы их дом был достроен. Застройщик, по словам граждан, пытается обанкротить ЖСК на основании неуплаты за аренду участка: ее кооператив должен был вносит согласно незаконно подписанному в 2012 году дополнительному инвестсоглашению.

Вчера представители госкомстроя предложили пайщикам прекратить голодовку, пообещав, что их дом будет включен в перечень проблемных.

с целью привлечения властей к положению кооператива. Строительство дома на 65 квартир, заказанного фондом "Луч", было заморожено в 2011 году, хотя по плану еще в 2010 году дом должны были сдать. В отношении бывших руководителей ЖСК - предправления Разифа Абдрашитова и директора подрядной компании "Энерготехсервис" Андрея Чеботарева возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве, которое рассматривается в Кировском суде Уфы. Ущерб, нанесенный пайщикам, оценивается в 307 млн руб.По версии следствия, большую часть денег пайщиков обвиняемые не вложили в строительство, а потратили на личные нужды, в том числе покупку дорогих автомобилей. Еще одно дело выделено в отдельное производство - в отношении бывшего руководителя ЖСК «Дуслык-строй» Валерия Денисова. По версия следствия, он скрывается на Кипре, где купил дом на деньги пайщиков. Прокуратура направляла запрос на экстрадицию обвиняемого. Дольщики требуют привлечь к уголовной ответственности также и действующего директора фонда "Луч" Геннадия Дементьева, которого считают участником вывода средств пайщиков.

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