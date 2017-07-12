В арбитраже Башкирии 20 июля рассмотрят дело о банкротстве "Дуслык-строй"

с целью привлечения властей к положению кооператива. Строительство дома на 65 квартир, заказанного фондом "Луч", было заморожено в 2011 году, хотя по плану еще в 2010 году дом должны были сдать. В отношении бывших руководителей ЖСК - предправления Разифа Абдрашитова и директора подрядной компании "Энерготехсервис" Андрея Чеботарева возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве, которое рассматривается в Кировском суде Уфы. Ущерб, нанесенный пайщикам, оценивается в 307 млн руб.По версии следствия, большую часть денег пайщиков обвиняемые не вложили в строительство, а потратили на личные нужды, в том числе покупку дорогих автомобилей. Еще одно дело выделено в отдельное производство - в отношении бывшего руководителя ЖСК «Дуслык-строй» Валерия Денисова. По версия следствия, он скрывается на Кипре, где купил дом на деньги пайщиков. Прокуратура направляла запрос на экстрадицию обвиняемого. Дольщики требуют привлечь к уголовной ответственности также и действующего директора фонда "Луч" Геннадия Дементьева, которого считают участником вывода средств пайщиков.