Уфимцы пытаются попасть на прием к прокурору Башкирии через пикеты

Речь идет о попытках уфимцев возбудить уголовное дело в отношении чиновников из администрации Уфы по признакам неэффективного использования бюджетных средств и воспрепятствования предпринимательской деятельности. Как рассказали Медиакорсети участники пикета, с 2015 года они пытаются это сделать, но получают отказы в МВД, затем обжалуют отказ от возбуждения уголовного дела в прокуратуре, которая соглашается с доводами дольщиков и возвращает их жалобы в МВД. Дальше все повторяется снова. И так в течение двух лет. Последний отказ ими получен в июне 2017 года.