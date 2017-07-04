Уфимцы пытаются попасть на прием к прокурору Башкирии через пикеты

Дольщики микрорайона «Юл Ай» с начала недели устраивают одиночные пикеты возле здания прокуратуры Башкирии. Вчера был пикет, и сегодни они держат в руках плакаты, в которых содержатся призывы к прокурору Башкирии Андрею Назарову принять их.
Речь идет о попытках уфимцев возбудить уголовное дело в отношении чиновников из администрации Уфы по признакам неэффективного использования бюджетных средств и воспрепятствования предпринимательской деятельности. Как рассказали Медиакорсети участники пикета, с 2015 года они пытаются это сделать, но получают отказы в МВД, затем обжалуют отказ от возбуждения уголовного дела в прокуратуре, которая соглашается с доводами дольщиков и возвращает их жалобы в МВД. Дальше все повторяется снова. И так в течение двух лет. Последний отказ ими получен в июне 2017 года.
В качестве доводов необоснованности отказов возбуждать уголовное дело дольщики приводят факт того, что «решения судов трех судебных инстанций, обязывающих администрацию города предоставить земельные участки (в микрорайоне Юл Ай - прим), администрацией города не исполнялось более девяти месяцев, за злостное уклонение от исполнения судебного решения, вступившего в законную силу, службой судебных приставов на администрацию были наложены и взысканы штрафы на общую сумму 310 000 рублей бюджетных средств».
Напомним, что на прошлой неделе после пикетирования здания МВД республики, министр внутренних дел Роман Деев все-таки принял дольщиков и пообещал разобраться в ситуации.
- Оказывается, он не знал, что у застройщика было разрешение на строительство, - рассказала Медиакорсети одна из женщин, побывавших на приеме у министра.
Пикетируют здание прокуратуры дольщики не в первый раз. Так, 20 июня, они тоже вышли на пикет.
- Мы пытаемся попасть на личный прием к прокурору Башкирии Андрею Назарову. Мы прошли всех его замов, все процедуры соблюли. Но дело не двигается с мёртвой точки, - рассказала тогда дольщица Алина Абзалилова. - Мы писали письмо, виза у нас проставлена. Но дата приема так и не была назначена.
На прием к прокурору дольщики пока не попали.