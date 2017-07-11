Дождливое лето в Башкирии: чего ждут аграрии

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства агентству «Интерфакс», ущерб от плохих погодных условий уже составил 426 миллионов рублей. Площадь гибели урожая - 22 тысячи га. От переувлажнения пострадали 107 хозяйств в Бакалинском, Белебеевском, Буздякском, Давлекановском, Иглинском, Кармаскалинском, Кушнаренковском, Краснокамском, Нуримановском, Стерлибашевском, Уфимском, Федоровском, Чишминском районах. Сейчас готовится распоряжение о введении ЧС на территории почти четверти всех районов республики. В период посевных работ количество осадков во многих из них превышало месячные нормы осадков в два и более раза. Посевные работы прошли с опоздание на несколько недель. Ранее сообщалось, что в этом году планируется произвести 3,5 млн тонн зерна, превысив показатель прошлого года на 3 процента.
Алексей Федоров, главный агроном отдела сельского хозяйства администрации Бакалинского района Башкирии:
- Ситуация действительно плачевная, и с каждым днем мы получаем данные о новых площадях. Сейчас в общей сложности от переувлажнения пострадало более трех тысяч га посевов. В основном это зерновые культуры. Такого в нашем районе я не помню, даже от старожил не слышал. Сейчас мы готовим информацию для Минсельхоза, после того как соберем все данные, отправим им, после этого к нам приедут с проверкой. После нее будет уже будет приниматься усилие о компенсации понесенных нами затрат. В среднем они уже составили порядка 20 миллионов.
Рафик Гареев, главный агроном отдела сельского хозяйства администрации Давлекановского района Башкирии:
- По предварительной информации пострадало порядка тысячи га, на этих площадях засеяны сахарная свекла, пшеница, подсолнечник. Сейчас собираем полную информацию. Проблема в том, что при обильных осадках, до сих пор недостаточно тепла. Из-за этого, во-первых, затягивается уборка урожая, а во-вторых, ухудшается его качество. Из-за обильных осадков, например, из пшеницы вымывается клейковина. Мы, конечно, рассчитываем на поддержку государства. Какой она будет, пока сказать сложно, потому что мы впервые столкнулись с такой ситуацией, она нестандартная: была жара, был град, нам в таких ситуациях компенсировали около 30% затрат.
Алевтина Кулагина, жительница поселка Юматово:
- В этом году на своем огороде посеяли шесть грядок лука, специально так много, чтобы хватило на всю семью. Но из-за дождей сгнил лук на всех шести грядках. Я просто шоке, никогда такого не было, чтобы весь урожай пропадал. Теперь лук придется всю зиму закупать, благо что свой огород есть.
Мнение экспертов:
Разит Нурлыгаянов, доктор сельскохозяйственных наук, завкафедры почвоведения, ботаники и селекции растений:
- Из-за холодного мая не был обеспечен своевременно достаточный урожай зеленой массы трав, из-за этого у нас резко сокращаются запасы сена, сенажа и силоса. В июне дожди пошли, но мало тепла, поэтому развитие зеленой массы идет, но односторонне. Идет рост, а питательные вещества накапливаются очень медленно. Происходит полегание хлебов и трав, что будет затруднять уборку зерновых: для этого придется прилагать двойные усилия. Кроме того, у нас остаются паровые поля. Мы их обрабатывать не можем, но влаги достаточно. Именно поэтому мы сможем посеять в них озимые культуры по непаровым предшественникам (однолетние травы, занятые пары, ячмень). На полях, где в прошлом году был подсолнечник на семена, накопилась хорошая зеленая масса падалицы и трав. Данные площади можно скосить на зеленую массу или заделывать в почву как зеленное удобрение. Словом, погодные условия все больше напрягают труд земледельцев.
Зифкат Саетгалиев, заместитель Союза сельскохозяйственных товаропроизводителей РБ:
- Сказать наверняка, что будет с урожаем в Башкирии в этом году, можно будет точно дней через десять. Если погодные условия изменятся в течение этого времени, и до конца лета будет тепло и не так много осадков, то урожай будет хороший. Однако если погода останется прежней, то будет хорошо, если соберут хотя бы три миллиона тонн зерна (в этом году Минсельхоз планирует собрать 3,5 млн тонн зерна).
Повлияет ли это на цены или нет, сказать нельзя. Дело в том, что Башкирия не входит в число тех регионов, которые формируют цены. Поэтому по сути нет большой разницы, будет у нас плохой урожай или хороший. Совсем другое, что плохая погода отразится на качестве зерна, прежде всего ячменя, озимой пшеницы, ржи.
Что касается поддержки государства, то я лично сомневаюсь, что она будет. При содействии властей могут быть достигнуты договоренности с банками по кредитам, со страховыми, лизинговыми компаниям. Однако так, чтобы прямиком аграриям выдавали бы деньги, такого не будет: таких средств ни в российском, ни в региональном бюджетах нет.