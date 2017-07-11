Дождливое лето в Башкирии: чего ждут аграрии

- Из-за холодного мая не был обеспечен своевременно достаточный урожай зеленой массы трав, из-за этого у нас резко сокращаются запасы сена, сенажа и силоса. В июне дожди пошли, но мало тепла, поэтому развитие зеленой массы идет, но односторонне. Идет рост, а питательные вещества накапливаются очень медленно. Происходит полегание хлебов и трав, что будет затруднять уборку зерновых: для этого придется прилагать двойные усилия. Кроме того, у нас остаются паровые поля. Мы их обрабатывать не можем, но влаги достаточно. Именно поэтому мы сможем посеять в них озимые культуры по непаровым предшественникам (однолетние травы, занятые пары, ячмень). На полях, где в прошлом году был подсолнечник на семена, накопилась хорошая зеленая масса падалицы и трав. Данные площади можно скосить на зеленую массу или заделывать в почву как зеленное удобрение. Словом, погодные условия все больше напрягают труд земледельцев.