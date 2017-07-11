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Голодовка пайщиков в Уфе, день второй: пришли представители власти

11 июля 2017, 13:05
В Уфе в здании долгостроя на ул. Кирова 43/2 продолжается голодовка обманутых пайщиков ЖСК "Дуслык-строй". Сегодня голодающих посетили представители администрации Кировского района и госкомстроя Башкирии.

Как рассказала "Медиакорсети" участница голодовки Марина Марьянова, представители городской и региональной власти пришли к голодающим сегодня утром. Представитель районной администрации в основном лишь собирал информацию о происходящем, а сотрудник из госкомстроя, как дала понять Марьянова, пытался навести граждан на мысль о том, что акцию протеста следует прекратить.

- Нас не уговаривали прекратить голодовку, но представитель госкомстроя говорил о том, что в августе наш дом могут включить в перечень проблемных объектов, - рассказала Марьянова "Медиакорсети". - И якобы первое совещание по данному вопросу должно состояться через две недели. Нас не устраивает то, что нам предлагают, поскольку это нам не гарантирует то, что наш дом будет построен.

Пока участники голодовки, по словам Марьяновой, чувствуют себя удовлетворительно. Хотя у некоторых изменилось давление и болит желудок.

Напомним, пайщики пытаются добиться расторжения договора аренды с действующим застройщиком - спортивно-реабилитационном центром инвалидов по зрению «Луч». В 2015 году эта организация по договоренности с администрацией города обязалась достроить дом, который изначально планировалось сдать пятью годами ранее. ЖСК «Дуслык-Строй» на вновь собранные с граждан средства за свой счет должен был провести наружные сети. В результате кооператив исполнил свои обязательства, а застройщик нет.

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#Новости#Уфа#Голодовка#Наталья Кузнецова#Общество
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