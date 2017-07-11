Голодовка пайщиков в Уфе, день второй: пришли представители власти

- Нас не уговаривали прекратить голодовку, но представитель госкомстроя говорил о том, что в августе наш дом могут включить в перечень проблемных объектов, - рассказала Марьянова "Медиакорсети". - И якобы первое совещание по данному вопросу должно состояться через две недели. Нас не устраивает то, что нам предлагают, поскольку это нам не гарантирует то, что наш дом будет построен.