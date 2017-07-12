В Башкирии частично пресекли продажу животных, внесенных в Красную книгу

Прокуроры Чишминского района Башкирии мониторили интернет и выявили сайты с объявлениями о продаже животных, рыб и птиц, занесенных в Красную книгу России, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
На четырех ресурсах были объявления о продаже рыб, животных и птиц, продавались черный амур, таймень, стерлядь, кот манул, японский журавль и горный гусь. В объявлении были указаны цены и способы связи с продавцом, можно было купить животных удалённо.
Прокурор района направил в суд четыре заявления о признании сведений, размещенных на сайтах, запрещенными к распространению. На данный момент доступ к трем сайтам уже заблокирован Роскомнадзором.