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В Башкирии частично пресекли продажу животных, внесенных в Красную книгу

12 июля 2017, 15:27
Роскомнадзор заблокировал три из четырех сайтов, на которых продавались редчайшие животные.

Прокуроры Чишминского района Башкирии мониторили интернет и выявили сайты с объявлениями о продаже животных, рыб и птиц, занесенных в Красную книгу России, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

На четырех ресурсах были объявления о продаже рыб, животных и птиц, продавались черный амур, таймень, стерлядь, кот манул, японский журавль и горный гусь. В объявлении были указаны цены и способы связи с продавцом, можно было купить животных удалённо.

Прокурор района направил в суд четыре заявления о признании сведений, размещенных на сайтах, запрещенными к распространению. На данный момент доступ к трем сайтам уже заблокирован Роскомнадзором.

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