В одном из городов Башкирии заблокируют 44 сайта по продаже алкоголя
9 декабря 2015, 07:00Экономика
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Прокуратура города Кумертау выявила 44 интернет-сайта, на которых торговали алкоголем. Ресурсы работали открыто, доступ к ним имел любой пользователь, да и получить алкоголь с доставкой на дом можно было даже в запрещенные часы. А дистанционный способ оплаты позволял организаторам такого бизнеса сбывать контрафактную продукцию, что могло привести к массовым отравлениям среди населения. Законодательство запрещает реализацию спиртных напитков через интернет, поэтому правоохранители обратились в суд с требованием блокировать доступ к сайтам. Суд иск удовлетворил, и скоро материалы дела направят в Роскомнадзор для исполнения решения.
Прокуратура города Кумертау выявила 44 интернет-сайта, на которых торговали алкоголем. Ресурсы работали открыто, доступ к ним имел любой пользователь, да и получить алкоголь с доставкой на дом можно было даже в запрещенные часы. А дистанционный способ оплаты позволял организаторам такого бизнеса сбывать контрафактную продукцию, что могло привести к массовым отравлениям среди населения. Законодательство запрещает реализацию спиртных напитков через интернет, поэтому правоохранители обратились в суд с требованием блокировать доступ к сайтам. Суд иск удовлетворил, и скоро материалы дела направят в Роскомнадзор для исполнения решения.
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