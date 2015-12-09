В одном из городов Башкирии заблокируют 44 сайта по продаже алкоголя

Прокуратура города Кумертау выявила 44 интернет-сайта, на которых торговали алкоголем. Ресурсы работали открыто, доступ к ним имел любой пользователь, да и получить алкоголь с доставкой на дом можно было даже в запрещенные часы. А дистанционный способ оплаты позволял организаторам такого бизнеса сбывать контрафактную продукцию, что могло привести к массовым отравлениям среди населения. Законодательство запрещает реализацию спиртных напитков через интернет, поэтому правоохранители обратились в суд с требованием блокировать доступ к сайтам. Суд иск удовлетворил, и скоро материалы дела направят в Роскомнадзор для исполнения решения.