Прокуратура передала в суд дело в отношении бывшего вице-мэра Уфы

Следствие считает, что господин Хасанов знал о том, что одна из ресурсоснабжающих компаний пожертвовала 18 млн руб. на приобретение уличных спортивных тренажеров и строительство спортивных площадок в республике. При этом чиновник решил получить «откат» в размере 1,8 млн руб. и для этой цели встретился с представителем фирмы, получившей пожертвование. Хасанов сообщил своему собеседнику, что если его требование об «откате» исполнено не будет, то «дальнейшее сотрудничество со спонсором будет приостановлено».