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Прокуратура передала в суд дело в отношении бывшего вице-мэра Уфы

11 июля 2017, 14:54
Его обвиняют в покушении на мошенничество.

В Уфе прокуратура передала в Октябрьский суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы администрации города 43-летнего Ильдара Хасанова. Его обвиняют в покушении на мошенничество, совершенное в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), следует из сообщения прокуратуры республики.

Следствие считает, что господин Хасанов знал о том, что одна из ресурсоснабжающих компаний пожертвовала 18 млн руб. на приобретение уличных спортивных тренажеров и строительство спортивных площадок в республике. При этом чиновник решил получить «откат» в размере 1,8 млн руб. и для этой цели встретился с представителем фирмы, получившей пожертвование. Хасанов сообщил своему собеседнику, что если его требование об «откате» исполнено не будет, то «дальнейшее сотрудничество со спонсором будет приостановлено».

В прокуратуре подчеркнули, что на самом деле Ильдар Хасанов не мог повлиять на решение этого вопроса.

В марте этого он поучил представителя фирмы 1,5 млн руб., которые якобы намеревался передать компании-спонсору в счёт дальнейшего сотрудничества. Его задержали сотрудники Управления ФСБ России по республике.

Обвиняемый полностью признал вину в совершении преступления.

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