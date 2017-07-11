Прокуратура передала в суд дело в отношении бывшего вице-мэра Уфы

В Уфе прокуратура передала в Октябрьский суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы администрации города 43-летнего Ильдара Хасанова. Его обвиняют в покушении на мошенничество, совершенное в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), следует из сообщения прокуратуры республики.
Следствие считает, что господин Хасанов знал о том, что одна из ресурсоснабжающих компаний пожертвовала 18 млн руб. на приобретение уличных спортивных тренажеров и строительство спортивных площадок в республике. При этом чиновник решил получить «откат» в размере 1,8 млн руб. и для этой цели встретился с представителем фирмы, получившей пожертвование. Хасанов сообщил своему собеседнику, что если его требование об «откате» исполнено не будет, то «дальнейшее сотрудничество со спонсором будет приостановлено».
В прокуратуре подчеркнули, что на самом деле Ильдар Хасанов не мог повлиять на решение этого вопроса.
В марте этого он поучил представителя фирмы 1,5 млн руб., которые якобы намеревался передать компании-спонсору в счёт дальнейшего сотрудничества. Его задержали сотрудники Управления ФСБ России по республике.
Обвиняемый полностью признал вину в совершении преступления.