mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Директор военно-спортивного фонда дал показания против вице-мэра Уфы

9 марта 2017, 11:12
Действия вице-мэра квалифицируются как покушение на мошенничество в особо крупном размере.

7 марта Кировский суд Уфы арестовал замглаву администрации города Ильдара Хасанова на два месяца, сообщает «Коммерсант». Прокуратура поддержала требования. Руководитель Военно-спортивного фонда-Башкортостан Виктор Макин направил на Ильдара Хасанова заявление, утверждая, что тот потребовал вернуть 10 процентов от суммы финансовой помощи ООО «БашРТС».

- Он вроде бы сказал в разговоре, что эти деньги требует вернуть назад БашРТС, но следствие подозревает, что эту сумму Хасанов требовал лично для себя,- сообщил собеседник изданию.

Следствие считает, что один миллион рублей был «откатом», который чиновник вымогал у представителя некоего предприятия за оказанное содействие (по данным прокуратуры республики, вице-мэр требовал вознаграждение в размере 1,8 млн руб.). Прокуратура сообщила, что действия вице-мэра квалифицируются как покушение на мошенничество в особо крупном размере.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07