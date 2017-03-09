Директор военно-спортивного фонда дал показания против вице-мэра Уфы

7 марта Кировский суд Уфы арестовал замглаву администрации города Ильдара Хасанова на два месяца, сообщает «Коммерсант». Прокуратура поддержала требования. Руководитель Военно-спортивного фонда-Башкортостан Виктор Макин направил на Ильдара Хасанова заявление, утверждая, что тот потребовал вернуть 10 процентов от суммы финансовой помощи ООО «БашРТС».
- Он вроде бы сказал в разговоре, что эти деньги требует вернуть назад БашРТС, но следствие подозревает, что эту сумму Хасанов требовал лично для себя,- сообщил собеседник изданию.
Следствие считает, что один миллион рублей был «откатом», который чиновник вымогал у представителя некоего предприятия за оказанное содействие (по данным прокуратуры республики, вице-мэр требовал вознаграждение в размере 1,8 млн руб.). Прокуратура сообщила, что действия вице-мэра квалифицируются как покушение на мошенничество в особо крупном размере.