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Александр Филиппов не работает в мэрии Уфы

25 апреля 2017, 09:33
На его место назначен временно исполняющий обязанности.

Не смотря на то, что первый вице-мэр Уфы Александр Филиппов добился приостановки решения Ирека Ялалова о своем увольнении, он фактически не работает в мэрии Уфы. Сегодня он отсутствовал на оперативке в мэрии.

Его обязанности временно исполняет начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Андрей Федосов.

Сегодня в конце оперативки в мэрии Уфы глава администрации города Ирек Ялалов попросил подняться в свой кабинет двух исполняющих обязанности первых заместителей.

В пресс-службе городской администрации пояснили, что сейчас обязанности Александра Филиппова выполняет Андрей Федосов, а обязанности Салавата Хусаинова временно исполняет начальник городского управления коммунального хозяйства и благоустройства Владимир Чернов.

Сам Хусаинов находится на больничном, уточнили в пресс-службе.

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