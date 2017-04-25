Александр Филиппов не работает в мэрии Уфы

Не смотря на то, что первый вице-мэр Уфы Александр Филиппов добился приостановки решения Ирека Ялалова о своем увольнении, он фактически не работает в мэрии Уфы. Сегодня он отсутствовал на оперативке в мэрии.
Его обязанности временно исполняет начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Андрей Федосов.
Сегодня в конце оперативки в мэрии Уфы глава администрации города Ирек Ялалов попросил подняться в свой кабинет двух исполняющих обязанности первых заместителей.
В пресс-службе городской администрации пояснили, что сейчас обязанности Александра Филиппова выполняет Андрей Федосов, а обязанности Салавата Хусаинова временно исполняет начальник городского управления коммунального хозяйства и благоустройства Владимир Чернов.
Сам Хусаинов находится на больничном, уточнили в пресс-службе.