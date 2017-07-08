Венер Сафин: Задача «Горняка» выход в плей-офф

Бывший тренер «Салават Юлаева» Венер Сафин, поделился впечатлениями о переходе в учалинский «Горняк» и рассказал о планах на сезон.
-Венер Расихович, прежде чем начать наше интервью, разрешите вас поздравить с новым назначением на должность главного тренера, во - вторых расскажите пожалуйста, как будет строиться работа на новом месте, по какому плану?
-Спасибо. В общем работа у всех тренеров, в хоккейных командах, одинаковая. Если раньше команда «Горняк» была самостоятельной, то теперь она является фарм-клубом «Автомобилиста». Основная задача это подготовка резерва команды мастеров поэтому у нас состав довольно молодой, ребята 95,96,97 годов рождения. Практически половина из них — это выпускники молодёжной команды «Авто», то есть «Автомобилист» сейчас для себя готовит резерв, за счёт игры в «Горняке». Поэтому в общем мы всю работу будем строить исходя из пожеланий главной команды, ну и конечно мы будем выполнять какие-то свои задачи. Я понимаю, что в этом году у нас переходный период, команда только образовывается, пока обрастаем структурой. Но, определённые задачи мы всё равно будем ставить перед командой. Помимо подготовки резерва мы должны показать такой хоккей, который должен нравиться зрителям.
-На ваш взгляд, как относятся к новичку –дебютанту в ВХЛ?
-У каждой команды свои задачи, и поэтому каждая команда решает их решает, им всё равно с кем они играют, с старожилами или новичками. Для них мы наверно являемся раздражителем, но как говорится время покажет. Если мы сможем создать боеспособный коллектив, то может быть потреплем нервы и старожилам лиги.
-В команде «Горняк» закрепился ряд хоккеистов, которые в течении нескольких сезонов показывали неплохие результаты, и сейчас они на сборах в команде. Какова будет комплектация команды?
-Нас комплектует Екатеринбург, то есть они отвечают за селекцию нашей команды. На данный момент у нас на сборах 35 человек, из них останется где-то 28-29, если останется меньше, то кого - то ещё будем привлекать на просмотр. Пока сборы не закончились вакантные места всегда есть.
- Вы уже имели возможность познакомиться с спортивной инфраструктурой небольшого уральского города Учалы. За последние 3-4 года хоккей ту возрос до уровня ВХЛ. Ваши впечатления?
-Здесь работать и работать! Одно дело что они играли в МХЛ –Б, другое дело высшая лига. Это конечно разные уровни и разные требования, и по структуре, и по спортивной части и по обеспечению, поэтому тут много работы ещё. Но я надеюсь, что, вернее, я знаю, что для этого всего нужно время. За месяц здесь не построишь новый город, как говорится. Думаю, со временем, с учётом того, что местное руководство относится благосклонно к хоккею, плюс заинтересованность Екатеринбурга в хоккее, то со временем тут будет очень хорошая команда.
-Венер Расихович, вы тренер достаточно известный в хоккейном мире, вам будет интересно тут работать? И каковы ваши тренерские амбиции?
-Думаю, что мне будет интересно. Если бы мне было не интересно я бы наверно не приехал сюда. Это новая ступень как для команды, так и для меня. Каждый тренер хочет выиграть, все зависит от состава команды. У нас пока нет ни опыта, думаю, что и мастерства у нас будет поменьше чем у команд высшей лиги, поэтому говорить о том, что мы будем держаться в середине или в лидерах это очень тяжело. Насколько у ребят будет желание играть и биться, оттуда как говориться и будем плясать, сейчас о чём-либо говорить бессмысленно. Понятно, что мы не будем ребятам говорить давайте вы будете играть так как у вас получится, понятно, что каждую игру мы будем мотивировать. Мы будем ставить задачу выхода в плей-офф, для нас это будет трудно. К примеру, взять казанский «Барс» они уже четыре года играют, пошли поэтому же пути - молодёжная команда, затем высшая лига. Но, у них тоже результата как такового нет, но основную задачу, подготовка резерва и выпуск игроков для команды «Ак Барс» они выполняют. У нас на данный момент та же ситуация. Ну, а если мы конечно «выстрелим» то, это нам будет только плюс. Но даже каждый проигрыш будет давать определённую пищу для размышления, для нас тренеров, для каждого игрока, если он занимаются самооценкой. Каждый матч он будет важен.
-Спасибо. Желаем вашим подопечным отлично провести сборы и с новыми силами вступить в серьёзную борьбу Чемпионата ВХЛ и конечно желаем побед и исполнения всех намеченных планов!
Напомним, последние два сезона «Горняк» становился чемпионом молодёжной хоккейной лиги – Б. Весной этого года стало известно, что учалинский клуб станет фарм-клубом екатеринбургского «Автомобилиста».