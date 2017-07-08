Венер Сафин: Задача «Горняка» выход в плей-офф

-Думаю, что мне будет интересно. Если бы мне было не интересно я бы наверно не приехал сюда. Это новая ступень как для команды, так и для меня. Каждый тренер хочет выиграть, все зависит от состава команды. У нас пока нет ни опыта, думаю, что и мастерства у нас будет поменьше чем у команд высшей лиги, поэтому говорить о том, что мы будем держаться в середине или в лидерах это очень тяжело. Насколько у ребят будет желание играть и биться, оттуда как говориться и будем плясать, сейчас о чём-либо говорить бессмысленно. Понятно, что мы не будем ребятам говорить давайте вы будете играть так как у вас получится, понятно, что каждую игру мы будем мотивировать. Мы будем ставить задачу выхода в плей-офф, для нас это будет трудно. К примеру, взять казанский «Барс» они уже четыре года играют, пошли поэтому же пути - молодёжная команда, затем высшая лига. Но, у них тоже результата как такового нет, но основную задачу, подготовка резерва и выпуск игроков для команды «Ак Барс» они выполняют. У нас на данный момент та же ситуация. Ну, а если мы конечно «выстрелим» то, это нам будет только плюс. Но даже каждый проигрыш будет давать определённую пищу для размышления, для нас тренеров, для каждого игрока, если он занимаются самооценкой. Каждый матч он будет важен.