Хамитов: Чтобы привести в порядок «Башнефть», понадобится 40-45 миллиардов

- Нам всем казалось, что там всё в абсолютной норме, что там лучший нефтеперерабатывающий комплекс страны, - отметил Хамитов. - Не совсем так. Проверка Ростехнадзора показала, что во время эксплуатации этих предприятий обнаружено более 3,5 тысячи нарушений – мелких, средних, крупных. Есть простые, но в тоже время ответственные узлы, которые требуют доработки. Например, к нержавеющей стали приваривают патрубок из обычной стали. Недопустимая вещь, но таких нарушений много.