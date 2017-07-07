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Хамитов: Чтобы привести в порядок «Башнефть», понадобится 40-45 миллиардов

7 июля 2017, 10:53
В ходе проверки Ростехнадзора на предприятиях «Башнефти» выявлено более 3,5 тысяч нарушений. Глава Башкирии рассчитывает, что новый собственник устранит их. По его оценкам, на эти цели понадобится 40-45 миллиардов рублей.

Сейчас происходит переоценка материального состояния нефтеперерабатывающих заводов «Башнефти». Об этом Рустэм Хамитов заявил на итоговом заседании весенней сессии Госсобрания-Курултая 6 июля.

- Нам всем казалось, что там всё в абсолютной норме, что там лучший нефтеперерабатывающий комплекс страны, - отметил Хамитов. - Не совсем так. Проверка Ростехнадзора показала, что во время эксплуатации этих предприятий обнаружено более 3,5 тысячи нарушений – мелких, средних, крупных. Есть простые, но в тоже время ответственные узлы, которые требуют доработки. Например, к нержавеющей стали приваривают патрубок из обычной стали. Недопустимая вещь, но таких нарушений много.

По словам Хамитова, на устранение нарушений понадобится 40-45 миллиардов рублей. Глава региона рассчитывает, что новый собственник «Башнефти» решит эту проблему.

- Деньги немалые, но такой план у «Роснефти» есть, - сообщил Хамитов. - Он сформулирован и положен на бумагу. Надеюсь, что в ближайшее время будет принят.

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#Новости#Модернизация#Проверка#Башнефть#Ростехнадзор#Рустэм Хамитов#Наталья Кузнецова#Экономика
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