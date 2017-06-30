«Башнефть» провела годовое собрание акционеров

Сегодня, 30 июня, в Уфе прошло общее собрание акционеров АНК «Башнефть». Это уже вторая встреча акционеров после вхождения компании в состав «Роснефти». На повестку дня было вынесено несколько вопросов, самые важные из них - это отчет за 2016 год, голосование за новый состав совета директоров, дивиденды акционерам и вознаграждения бывшим руководителям компании и членам ревизионной комиссии.
Началось собрание с приветствия президента компании Андрея Шишкина, в котором он поздравил всех с 85-летием добычи нефти в регионе. Он подчеркнул, что после вхождения в состав «Роснефти», задачи «Башнефти» стали масштабнее. По словам Андрея Шишкина, основная цель «Башнефти» - стать «динамичной, современной и эффективной» компанией.
На собрании также присутствовал премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов, который отметил вклад «Башнефти» в социально-экономическое развитие республики.
- Благодаря устойчивой деятельности компании, в республике обеспечивался экономический рост. В условиях общего инвестиционного спада в России Башкортостан показал заметный рост инвестиций, который составил 6,1%, большой вклад внесла именно «Башнефть», - сказал Рустэм Марданов, выступая с приветственным словом перед собравшимися.
Также премьер-министр отметил, что «Башнефть» заплатила в консолидированный бюджет региона 36 млрд рублей, это около 20% от всех налоговых поступлений.
Что же касается вопросов, рассмотренных на собрании, то самым главным из них стала выплата дивидендов за 2016 год. Советом директоров было предложено перенести выплату основной части дивидендов на конец текущего года. В компании объяснили это необходимостью срочных инвестиций в нефтеперерабатывающий комплекс для устранения 1800 нарушений в области промбезопасности, выявленных в конце 2016 года после проверки Ростехнадзора. Объём необходимых инвестиций составляет примерно 39 млрд рублей. На сегодняшний день уже устранено около 30% нарушений. Акционеры поддержали это предложение.
В конце 2017 года, когда большая часть замечаний ведомства будет устранена, вопрос о выплате промежуточных дивидендов за 9 месяцев будет снова рассмотрен Советом директоров.
Следующим важным вопросом стало утверждение размеров вознаграждения бывшим членам совета директоров компании. На этот раз большинство акционеров проголосовало против. Решено не выплачивать премии бывшим членам совета директоров компании на общую сумму почти 8 млн руб. В результате бывший председатель правления компании Александр Корсик не получит 887 тысяч рублей, Виталий Сергейчук – 2,3 млн рублей, Виктор Орлов и Юрий Шафраник - по 2,4 млн.
Также был сформирован новый состав совета директоров компании, в который вошли десять человек. Новичками стали двое – вице-премьер Башкирии Фархад Самедов, сменивший Рустэма Марданова, и Урал Латыпов, исполняющий обязанности вице-президента - руководителя службы безопасности «Роснефти».
В ходе собрания стало известно, что в случае удовлетворения иска «Роснефти» к АФК «Система» (на сумму более 170 млрд руб – прим.) денежные средства перейдут «Башнефти» и могут быть направлены на выплату дивидендов.