«Башнефть» провела годовое собрание акционеров

Что же касается вопросов, рассмотренных на собрании, то самым главным из них стала выплата дивидендов за 2016 год. Советом директоров было предложено перенести выплату основной части дивидендов на конец текущего года. В компании объяснили это необходимостью срочных инвестиций в нефтеперерабатывающий комплекс для устранения 1800 нарушений в области промбезопасности, выявленных в конце 2016 года после проверки Ростехнадзора. Объём необходимых инвестиций составляет примерно 39 млрд рублей. На сегодняшний день уже устранено около 30% нарушений. Акционеры поддержали это предложение.