«Роснефть» надеется, что атака вируса не связана с судом по «Башнефти»

Как сообщил источник нашего агентства сегодня компьютеры «Башнефти» были заражены вирусом-вымогателем «WannaCry».
- Компьютеры выключились, когда удалось их включить на экране появилось сообщение о заражении, - сообщил источник.
В «Роснефти» подтвердили сообщение о хакерской атаке.
- На серверы компании осуществлена мощная хакерская атака. Мы надеемся, что это никак не связано с текущими судебными процедурами, - говорится в твиттере компании.
В компании так же заявили, что уже подали заявление в полицию.