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«Роснефть» надеется, что атака вируса не связана с судом по «Башнефти»

27 июня 2017, 17:29
«Роснефть» подтвердила заражение компьютеров «Башнефти» вирусом «WannaCry».

Как сообщил источник нашего агентства сегодня компьютеры «Башнефти» были заражены вирусом-вымогателем «WannaCry».

- Компьютеры выключились, когда удалось их включить на экране появилось сообщение о заражении, - сообщил источник.

В «Роснефти» подтвердили сообщение о хакерской атаке.

- На серверы компании осуществлена мощная хакерская атака. Мы надеемся, что это никак не связано с текущими судебными процедурами, - говорится в твиттере компании.

В компании так же заявили, что уже подали заявление в полицию.

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