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В Уфе овчарка обнаружила 10 тысяч евро

6 июля 2017, 15:01
Это уже не первая находка бельгийской Нэрики.

Бельгийская овчарка Нэрика - необычная собака. Она уже четыре года находится на службе в Башкирской таможне. В обязанности гладкошёрстной красавицы входит поиск денег.

Происходит это следующим образом. Когда человек выезжает за границу, он имеет право вывезти наличными средствами с собой не более 10 тысяч долларов. Если сумма живых денег превышает установленное законом значение, то её необходимо декларировать. Так вот Нэрика как раз и занимается поиском неучтенных в документах «хрустящих купюр».

За четыре года службы на счету овчарки немало заслуг. Одна из последних произошла в этом году. Женщина собралась в Европу. По какой причине она не внесла наличности на банковскую карту не известно, но бельгийка Нэрика по запаху обнаружила у дамы 10 тысяч евро наличными. Эта сумма не была учтена в декларации. При этом, если бы гражданка положила деньги на карточку, то декларировать сумму бы не пришлось.

У Нэрики есть и коллеги, собаки таких пород как: спаниель, терьер и лабрадор. У каждой из них своя сфера работы: поиск наркотиков, неучтенных лекарственных средств, обнаружение оружия. Всего срок работы служебной собаки 8 лет. После она отправляется на заслуженную пенсию и, как правило, в дом своего хозяина. Но бывают и исключения, если собака сохранила все свои служебные навыки, то отдых временно откладывается.

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