В Уфе овчарка обнаружила 10 тысяч евро

За четыре года службы на счету овчарки немало заслуг. Одна из последних произошла в этом году. Женщина собралась в Европу. По какой причине она не внесла наличности на банковскую карту не известно, но бельгийка Нэрика по запаху обнаружила у дамы 10 тысяч евро наличными. Эта сумма не была учтена в декларации. При этом, если бы гражданка положила деньги на карточку, то декларировать сумму бы не пришлось.