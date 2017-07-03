В Благовещенске наказали руководство детского сада, где ребёнок сломал руку

В башкирском городе Благовещенске наказали и.о .заведующей детского садика, где ребенок сломал руку. В мае этого года 5-летний мальчик, играя один на площадке, сломал руку. Как оказалось, он остался без присмотра воспитателей.
Сотрудники детского садика сообщили родителям малыша об инциденте. Те в свою очередь отвезли сына в больницу.
В связи с необеспечением охраны жизни и здоровья обучающегося по инициативе прокуратуры исполняющая обязанности заведующей детского сада оштрафована на 10 тыс рублей по статье "Нарушение прав и свобод обучающихся", - сообщается на официальном сайте прокуратуры Башкирии.