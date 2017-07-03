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В Благовещенске наказали руководство детского сада, где ребёнок сломал руку

3 июля 2017, 16:16
ИО заведующей детского сада оштрафована на 10 тысяч рублей.

В башкирском городе Благовещенске наказали и.о .заведующей детского садика, где ребенок сломал руку. В мае этого года 5-летний мальчик, играя один на площадке, сломал руку. Как оказалось, он остался без присмотра воспитателей.

Сотрудники детского садика сообщили родителям малыша об инциденте. Те в свою очередь отвезли сына в больницу.

В связи с необеспечением охраны жизни и здоровья обучающегося по инициативе прокуратуры исполняющая обязанности заведующей детского сада оштрафована на 10 тыс рублей по статье "Нарушение прав и свобод обучающихся", - сообщается на официальном сайте прокуратуры Башкирии.

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