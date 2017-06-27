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В Башкирии наказали сотрудников детского сада, где ребенок сломал ногу

27 июня 2017, 15:02
Случай произошел в Белокатайском районе.

В Башкирии после прокурорской проверки наказаны сотрудники детского сада «Колосок», который находится в селе Новобелокатай.

Дело в том, что в марте этого года мальчик в этом воспитательном учреждении упал со снежной насыпи и повредил ногу. Воспитатель не оказала ребенку первую медицинскую помощь, не вызвала «скорую» и не сообщила об инциденте заведующей образовательного учреждения. Сотрудница позвонила только родителям мальчика, которые самостоятельно отвезли его в больницу. Врачи диагностировали у пострадавшего закрытый перелом.

- По результатам проверки прокуратура района внесла в адрес начальника отдела образования представление, по результатам рассмотрения которого заведующая детского сада и два педагога наказаны в дисциплинарном порядке. Кроме этого, по инициативе прокуратуры руководитель образовательного учреждения также привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение прав и свобод обучающихся) и оштрафован на 10 тыс рублей, - отмечается в сообщении прокуратуры республики.

Инструктаж с сотрудниками детского сада проведен только после прокурорской проверки.

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