В Башкирии наказали сотрудников детского сада, где ребенок сломал ногу

В Башкирии после прокурорской проверки наказаны сотрудники детского сада «Колосок», который находится в селе Новобелокатай.
Дело в том, что в марте этого года мальчик в этом воспитательном учреждении упал со снежной насыпи и повредил ногу. Воспитатель не оказала ребенку первую медицинскую помощь, не вызвала «скорую» и не сообщила об инциденте заведующей образовательного учреждения. Сотрудница позвонила только родителям мальчика, которые самостоятельно отвезли его в больницу. Врачи диагностировали у пострадавшего закрытый перелом.
- По результатам проверки прокуратура района внесла в адрес начальника отдела образования представление, по результатам рассмотрения которого заведующая детского сада и два педагога наказаны в дисциплинарном порядке. Кроме этого, по инициативе прокуратуры руководитель образовательного учреждения также привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение прав и свобод обучающихся) и оштрафован на 10 тыс рублей, - отмечается в сообщении прокуратуры республики.
Инструктаж с сотрудниками детского сада проведен только после прокурорской проверки.