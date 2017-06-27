В Башкирии наказали сотрудников детского сада, где ребенок сломал ногу

Дело в том, что в марте этого года мальчик в этом воспитательном учреждении упал со снежной насыпи и повредил ногу. Воспитатель не оказала ребенку первую медицинскую помощь, не вызвала «скорую» и не сообщила об инциденте заведующей образовательного учреждения. Сотрудница позвонила только родителям мальчика, которые самостоятельно отвезли его в больницу. Врачи диагностировали у пострадавшего закрытый перелом.