Журналисты выяснили реальную плату за детский сад в Башкирии

Напомним, после изменений, внесённых в федеральный закон «Об образовании», регионы сами устанавливают уровень платы за детский сад. В Башкирии постановление было принято в апреле, и в зависимости от района стоимость услуг различается - от 970 до 2,4 тысячи рублей. Ранее с родителей разрешалось брать не более 20 процентов от полной стоимости содержания ребёнка, а с многодетных – 10 процентов, сейчас это требование не действует.