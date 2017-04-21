Ялалов - Хамитов: Уфимские депутаты оказались между двух огней

Отставка первого вице-премьера Уфы Александра Филиппова стала той костяшкой домино в цепи, которая вызвала целую череду других событий. Причем все они происходят не на виду у широкой публики.
Депутаты уфимского горсовета оказались, условно говоря, между двух огней. С ними одновременно начали проводить консультации в администрациях главы региона и города. Причем они пытаются склонить депутатов к прямо противоположным решениям.
Напомним хронологию событий.
13 апреля в прямом телеэфире глава Башкирии Рустэм Хамитов заявляет, что уфимская власть слишком тесно общается с бизнесом и говорит о серьезных разговорах на эту тему с Ялаловым.
- У нас с главой города уже проходили довольно серьёзные разговоры и ещё предстоят, - сказал тогда Рустэм Хамитов. - Если ситуация не будет выправляться, мы будем принимать другие меры.
18 апреля после заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слущащих и урегулированию конфликта интересов в администрации Уфы Ирек Ялалов издает распоряжение об отставке своего первого заместителя Александра Филиппова "в связи с утратой доверия". В качестве одного из оснований принятого решения указывается доклад о результатах проверки фактов, изложенных в письме администрации главы Башкирии от 17 марта.
19 апреля Александр Филиппов добивается в суде обеспечительных мер по его иску о восстановлении трудовых прав, и судья Уфимского районного суда приостанавливает действие распоряжения Ирека Ялалова об его отставке.
19 апреля глава Башкирии Рустэм Хамитов побывал в Москве с плановой поездкой, но, по данным источника Медиакорсети, был также и в управлении внутренней политики администрации президента России.
20 апреля глава администрации Уфы Ирек Ялалов также побывал в Москве на двух мероприятиях по приглашениям, которые получил 6 и 12 апреля. Источник Медиакорсети также сообщил о его визите в администрацию президента страны. 20 апреля глава региона Рустэм Хамитов заявил, что никакой конфронтации с властью Уфы у него нет.
В то же время, по данным ряда источников Медиакорсети, в Уфе начались консультации с уфимскими депутатами.
По данным источника Медиакорсети, знакомого с ситуацией, с одной стороны, глава администрации Уфы Ирек Ялалов решил заручиться поддержкой депутатов, с другой стороны, их приглашают для консультаций в администрацию главы региона, чтобы узнать их мнение об отставке Ялалова. Для того, чтобы прошло то или иное решение в горсовете Уфы, каждый стороне надо заручиться поддержкой 24-25 депутатов.
- Сейчас идет подсчет голосов, - рассказал Медиакорсети источник. – Также стало известно, что Ирек Ялалов не получил в Москве (в администрации президента – прим.) жесткой критики, и вернулся из столицы «окрыленный». А Рустэм Хамитов наоборот был подвергнут критике за ситуацию в регионе. И теперь еще неизвестно, кто кого снимет.
Опрошенные Медиакорсетью депутаты факт проведения консультаций не подтвердили. Депутат Артур Хазигалеев лишь отметил, что вчера в администрацию Хамитова был приглашен спикер горсовета Валерий Трофимов.
- Вызывали (Трофимова в администрацию Хамитова – прим.ред.) вчера в обед, цель его посещения мне неизвестна, - сообщил депутат. - Я тоже там был, но по другому вопросу, по политическим вопросам, так как я являюсь руководителем фракции «Патриоты России». С депутатами совета, по моей информации, никаких консультаций никто не проводит. Все стабильно.
По словам политолога Аббаса Галлямова, администрация главы региона сейчас вынуждена действовать очень аккуратно. Это связано с тем, что, по его данным, Москва и Нижний настоятельно рекомендовали главе региона «прекратить раскачивать лодку». Именно поэтому с депутатами проводятся весьма осторожные консультации.
- Это вряд ли принесет результат, - считает эксперт. - Хамитову не верят. - Сейчас глава региона должен стать точкой притяжения элит, те должны увидеть, что он своих не сдаёт. Только тогда они ему поверят. А так депутаты горсовета видят, что Филиппова, верой и правдой служившего Хамитову, лояльные его администрации «эксперты» уже начали обвинять в "близости к бизнесу" и так далее. То есть, они фактически объявили, что Филлипов в своих проблемах виноват сам. Кто после этого поверит обещаниям Хамитова? Думаю, чересчур осторожные действия Нагорного связаны с той же проблемой. Для него сейчас не задачу, поставленную Хамитовым, важнее выполнить, а ни с кем из противоположного лагеря не рассориться - чтоб не повторить судьбы Филиппова.
По мнению политолога, добиться увольнения Ялалова Хамитов сможет только в случае вмешательства федеральной власти. А перспективы главы администрации города он оценивает очень высоко, отмечая, что он может превратиться в «республиканского игрока».
- Мой прогноз следующий: если Кремль не вмешается и не добьётся ухода Ялалова, то тот останется. Хамитов его уволить не сможет. После этого республику ждёт длительная подковерная борьба между Уфой и Белым домом (в случае если Ирек Ялалов сохранит свою должность - прим.ред.), - делает выводы Аббас Галлямов. - В сентябре следующего года она выплеснется на поверхность. На выборы в Госсобрание по городским округам Ялалов выдвинет своих кандидатов, Хамитов - своих. Пройдут боевые выборы, когда все будут обвинять всех во всем, в том числе и в фальсификациях. Поскольку административный ресурс в городе контролирует Ялалов, а выстроить нормальную электоральную работу администрация главы региона паталогически не способна, победят кандидаты от Ялалова. В Госсобрании они сформируют мощную фракцию и будут создавать проблемы республиканской власти уже оттуда: голосовать против бюджета, вызывать на ковёр министров, критиковать их. Чтобы избежать этого, министры, естественно, будут пытаться договариваться с Ялаловым. Тот станет ключевым игроком уже на республиканском уровне. В общем, власть будет утекать у Хамитова между пальцев. Через два года он превратится в английскую королеву, которая, как известно «царствует, но не правит».