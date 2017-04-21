Ялалов - Хамитов: Уфимские депутаты оказались между двух огней

- Мой прогноз следующий: если Кремль не вмешается и не добьётся ухода Ялалова, то тот останется. Хамитов его уволить не сможет. После этого республику ждёт длительная подковерная борьба между Уфой и Белым домом (в случае если Ирек Ялалов сохранит свою должность - прим.ред.), - делает выводы Аббас Галлямов. - В сентябре следующего года она выплеснется на поверхность. На выборы в Госсобрание по городским округам Ялалов выдвинет своих кандидатов, Хамитов - своих. Пройдут боевые выборы, когда все будут обвинять всех во всем, в том числе и в фальсификациях. Поскольку административный ресурс в городе контролирует Ялалов, а выстроить нормальную электоральную работу администрация главы региона паталогически не способна, победят кандидаты от Ялалова. В Госсобрании они сформируют мощную фракцию и будут создавать проблемы республиканской власти уже оттуда: голосовать против бюджета, вызывать на ковёр министров, критиковать их. Чтобы избежать этого, министры, естественно, будут пытаться договариваться с Ялаловым. Тот станет ключевым игроком уже на республиканском уровне. В общем, власть будет утекать у Хамитова между пальцев. Через два года он превратится в английскую королеву, которая, как известно «царствует, но не правит».