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В Уфе управляющие компании остаются безнаказанными за плохую очистку дворов

12 апреля 2017, 18:27
Их штрафуют по минимуму.

Административные комиссии районов Уфы фактически не штрафуют управляющие компании за плохую очистку территорий дворов. На них оформляется в среднем не более 1-2 процентов всех протоколов. Эти цифры привели сегодня на депутатских слушаниях по санитарной очистке города в городском совете.

Самая высокая доля штрафов, как сообщил сегодня депутат горсовета Кирилл Бадиков, в Кировском районе Уфы - 10 процентов. В остальных районах она варьируется от одного до двух с половиной процентов.

Начальник управления жизнеобеспечения администрации Уфы Андрей Федосов, комментируя эту ситуацию, подчеркнул, что штрафовать следует конкретных исполнителей, а не юридические лица.

- По сути управляющая компания берет средства на выплату штрафов из содержания дома, - пояснил он. - Поэтому у администрации сейчас подход такой, что только ответственные лица (надо штрафовать - прим.ред.)

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