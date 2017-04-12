В Уфе управляющие компании остаются безнаказанными за плохую очистку дворов

Административные комиссии районов Уфы фактически не штрафуют управляющие компании за плохую очистку территорий дворов. На них оформляется в среднем не более 1-2 процентов всех протоколов. Эти цифры привели сегодня на депутатских слушаниях по санитарной очистке города в городском совете.