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Ирек Ялалов об очистке крыш: "Ждем пока кого-то там угробят"

14 февраля 2017, 17:33
Глава администрации Уфы недоволен качеством уборки снега и наледи с кровель.

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов призвал штрафовать руководителей немуниципальных организаций за неочищенные крыши. Он недоволен тем, как они проводят эту работу в отличие от муниципалов, которые, по его мнению, делают это хорошо. Особенно это касается вузов в Кировском районе города.

- Мы ждем, пока кого-то там угробят, - заявил Ялалов сегодня на оперативном совещании в мэрии. - Штрафуйте их, не жалейте. У них есть смета и есть бюджет.

Также глава администрации попросил предоставить ему всю информацию о самовольно установленных балконных козырьках. Его интересует, кто должен убирать снег с кондиционеров.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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