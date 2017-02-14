Ирек Ялалов об очистке крыш: "Ждем пока кого-то там угробят"

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов призвал штрафовать руководителей немуниципальных организаций за неочищенные крыши. Он недоволен тем, как они проводят эту работу в отличие от муниципалов, которые, по его мнению, делают это хорошо. Особенно это касается вузов в Кировском районе города.