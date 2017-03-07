Мэрия Уфы не согласна с судом, признавшим ее бездействие по очистке от снега улиц

Администрация Уфы намерена обжаловать решение Октябрьского районного суда города, который признал ее бездействовавшей этой зимой в части очистки от снега городских улиц. Об этом мэрия города заявила на своем официальном сайте.
В администрации города считают, что те доводы и документы, которые предъявил ее представитель в суде, «подтверждают работу городских служб по очистке территорий и выходу техники в соответствии с режимом работы». Кроме этого, суду были представлены акты надзорных органов по соблюдению регламента и норм уборки города.
- Вместе с тем истцом не представлено надлежащих доказательств нарушения его прав. Однако судом принято решение об удовлетворении исковых требований административного истца. Администрация города намерена обжаловать решение суда первой инстанции, - отмечается в сообщении.
Отметим, что Октябрьский районный суд Уфы 6 марта удовлетворил исковое заявление юриста Айдара Мулланурова к администрации города. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ-Башкортостан».
Господин Муллануров просил признать бездействие мэрии, в результате которого было нарушено конституционное право горожан на окружающую среду с ноября прошлого года по январь текущего. Из-за этого на дорогах возникла колея, снежные заторы, произошло сужение дорожного полотна и перекрытие подходов к пешеходным переходам. Вследствие чего в городе возросло количество ДТП и травм у горожан.
В суде, как отмечает издание, были заслушаны результаты осмотра городских улиц, которые были проведены в четверг 2 марта по требованию господина Мулланурова в сопровождении сотрудника ГИБДД.
- Несмотря на то, что в целом в протоколах были отражены не все выявленные в ходе осмотра нарушения, в них было зафиксировано сужение проезжей части и несоответствие осмотренных дорог требованиям ГОСТа, - цитирует издание слова господина Мулланурова.