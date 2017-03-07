mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Мэрия Уфы не согласна с судом, признавшим ее бездействие по очистке от снега улиц

7 марта 2017, 10:17
Суд признал мэрию города бездействовавшей в части очистки от снега городских улиц.

Администрация Уфы намерена обжаловать решение Октябрьского районного суда города, который признал ее бездействовавшей этой зимой в части очистки от снега городских улиц. Об этом мэрия города заявила на своем официальном сайте.

В администрации города считают, что те доводы и документы, которые предъявил ее представитель в суде, «подтверждают работу городских служб по очистке территорий и выходу техники в соответствии с режимом работы». Кроме этого, суду были представлены акты надзорных органов по соблюдению регламента и норм уборки города.

- Вместе с тем истцом не представлено надлежащих доказательств нарушения его прав. Однако судом принято решение об удовлетворении исковых требований административного истца. Администрация города намерена обжаловать решение суда первой инстанции, - отмечается в сообщении.

Отметим, что Октябрьский районный суд Уфы 6 марта удовлетворил исковое заявление юриста Айдара Мулланурова к администрации города. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ-Башкортостан».

Господин Муллануров просил признать бездействие мэрии, в результате которого было нарушено конституционное право горожан на окружающую среду с ноября прошлого года по январь текущего. Из-за этого на дорогах возникла колея, снежные заторы, произошло сужение дорожного полотна и перекрытие подходов к пешеходным переходам. Вследствие чего в городе возросло количество ДТП и травм у горожан.

В суде, как отмечает издание, были заслушаны результаты осмотра городских улиц, которые были проведены в четверг 2 марта по требованию господина Мулланурова в сопровождении сотрудника ГИБДД.

- Несмотря на то, что в целом в протоколах были отражены не все выявленные в ходе осмотра нарушения, в них было зафиксировано сужение проезжей части и несоответствие осмотренных дорог требованиям ГОСТа, - цитирует издание слова господина Мулланурова.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07