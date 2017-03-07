Мэрия Уфы не согласна с судом, признавшим ее бездействие по очистке от снега улиц

В администрации города считают, что те доводы и документы, которые предъявил ее представитель в суде, «подтверждают работу городских служб по очистке территорий и выходу техники в соответствии с режимом работы». Кроме этого, суду были представлены акты надзорных органов по соблюдению регламента и норм уборки города.