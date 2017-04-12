Администрация Уфы не может заставить собственников убирать город - Федосов

- Нет нормативного понимания, что такое прилегающая территория: пять, три метра - пояснил он. - Минстрой России сейчас готовит поправки, после этого мы на муниципальном уровне примем свой документ, тем более, что в конце года мы планируем принять пятилетний план по благоустройству.