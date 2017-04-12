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Администрация Уфы не может заставить собственников убирать город - Федосов

12 апреля 2017, 17:49
Городские власти поясняют это тем, что у них недостаточно правовых механизмов.

Заставить собственников объектов убирать прилегающую территорию администрация города не может из-за пробелов в законодательстве. Об этом заявил сегодня на депутатских слушаниях по санитарной очистке города в горсовете Уфы начальник управления жизнеобеспечения администрации города Андрей Федосов. По его словам, в мэрии рассчитывают на новый законопроект, который планирует внести в Госдуму минстрой России.

Для того, чтобы заставить собственников убирать участки около их объектов, у городских чиновников, по словам Федосова, недостаточно правовых механизмов. В частности, законодательно не прописано, что такое прилегающая территория.

- Нет нормативного понимания, что такое прилегающая территория: пять, три метра - пояснил он. - Минстрой России сейчас готовит поправки, после этого мы на муниципальном уровне примем свой документ, тем более, что в конце года мы планируем принять пятилетний план по благоустройству.

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#Новости#Весна в Башкирии#Наталья Кузнецова#Город
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