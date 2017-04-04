Как поменять старую квартиру на новую

Сегодня на рынке жилья представлен большой выбор программ, позволяющих будущим новоселам на выгодных условиях сделать самую главную покупку в их жизни. Одна из таких удобных программ – «трейд-ин», или обмен вторичного жилья на новое.
На уфимском рынке недвижимости сделки по такой схеме встречаются нечасто. Помочь своим клиентам с быстрой и выгодной продажей «вторички» одной из первых взялась Группа Компаний «Госстрой».
– Если у вас нет первоначального капитала, но зато имеется в собственности квартира, вы можете обменять ее на новое жилье комфорт- или бизнес-класса. Среди главных плюсов программы «трейд-ин» – отсутствие необходимости ждать продажи своей квартиры: наши клиенты могут купить новую квартиру сразу после оформления сделки. Также плюсом является объективная оценка недвижимости за три дня и возможность использовать ипотечный кредит на оставшуюся сумму. Мы не зарабатываем на перепродаже «вторички» наших клиентов, поэтому всегда оцениваем их жилье по максимуму. По данной программе мы принимаем как жилье большой площади, так и небольшие квартиры, – комментирует руководитель отдела продаж ГК «Госстрой» Екатерина Прокудина.
Стоит также отметить, что продавцу квартиры не придется тратиться на рекламу, публикацию объявлений, заниматься сбором документов и расходовать средства на проведение экспертной оценки. Все эти заботы ГК «Госстрой» берет на себя.
Для примера приведем схему обмена квартиры, допустим, в уфимском микрорайоне Дема. Средняя рыночная цена «однушки» здесь составляет 2,5 млн руб. Именно эта сумма и пойдет в счет приобретения новой двухкомнатной квартиры стоимостью 3,18 млн руб. в жилом комплексе комфорт-класса «Белая река», который сегодня ГК «Госстрой» строит в микрорайоне Кузнецовский затон. Таким образом, будущему новоселу придется доплатить 680 тыс руб. На эту сумму можно использовать ипотечный кредит либо материнский капитал.
По вопросам приобретения квартир в ГК «Госстрой» обращайтесь в офис продаж по адресу: Уфа, ул. 50 лет СССР, 2 и по многоканальным телефонам: (347) 246-70-70, 246-80-80. Информация также доступна на сайте компании.