Как поменять старую квартиру на новую

– Если у вас нет первоначального капитала, но зато имеется в собственности квартира, вы можете обменять ее на новое жилье комфорт- или бизнес-класса. Среди главных плюсов программы «трейд-ин» – отсутствие необходимости ждать продажи своей квартиры: наши клиенты могут купить новую квартиру сразу после оформления сделки. Также плюсом является объективная оценка недвижимости за три дня и возможность использовать ипотечный кредит на оставшуюся сумму. Мы не зарабатываем на перепродаже «вторички» наших клиентов, поэтому всегда оцениваем их жилье по максимуму. По данной программе мы принимаем как жилье большой площади, так и небольшие квартиры, – комментирует руководитель отдела продаж ГК «Госстрой» Екатерина Прокудина.