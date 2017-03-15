Решение и решительность ФРС могут придать импульс доллару

Интрига заключается в том, насколько ФРС поддержит ожидания трех или даже четырех повышений в текущем году. Как правило, рост ставок приводит к повышению привлекательности валюты данной страны. А потому доллар имеет шансы на рост. Но на фоне недавних выступлений членов ФРС и полученных данных по инфляции, рынку труда и экономическому росту, как минимум три повышения ставки в текущем году уже заложены в цене. Накануне обнародования решения индекс доллара DXY ICE около отметки 101,50 – приблизительно в середине диапазона, сложившегося с начала марта. При этом у участников рынка еще свежи в памяти события прошлой пятницы, когда на фоне хорошего отчета по занятости доллар «неожиданно» попал под широкомасштабные распродажи.