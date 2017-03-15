Решение и решительность ФРС могут придать импульс доллару

Аналитик консультационного центра «Рошфор» Максим Саттаров комментирует ситуацию текущей недели, как события в мире могут повлиять на валютный рынок:
- На этой неделе состоятся заседания нескольких мировых центробанков, в том числе и ФРС США. В Нидерландах пройдут выборы. И на предстоящих выходных пройдет встреча министров финансов и глав центробанков стран G-20.
Практически никто уже не сомневается, что ФРС США поднимет ставки по федеральным фондам на стартовавшем сегодня заседании. В среду в 21:00 мск будет объявлен вердикт американского регулятора, а в 21:30 мск начнется пресс-конференция главы регулятора Джанет Йеллен.
Пресс-конференция проходит после четырех из восьми годовых заседаний. И, как правило, все принципиальные решения ФРС приурочены именно к таким заседаниям. Это дает возможность более детально разъяснить основания для принятых решений, а также оценку перспектив американкой экономики и будущие ожидания по траектории процентных ставок.
Интрига заключается в том, насколько ФРС поддержит ожидания трех или даже четырех повышений в текущем году. Как правило, рост ставок приводит к повышению привлекательности валюты данной страны. А потому доллар имеет шансы на рост. Но на фоне недавних выступлений членов ФРС и полученных данных по инфляции, рынку труда и экономическому росту, как минимум три повышения ставки в текущем году уже заложены в цене. Накануне обнародования решения индекс доллара DXY ICE около отметки 101,50 – приблизительно в середине диапазона, сложившегося с начала марта. При этом у участников рынка еще свежи в памяти события прошлой пятницы, когда на фоне хорошего отчета по занятости доллар «неожиданно» попал под широкомасштабные распродажи.
Курс евро после попытки прорваться выше уровня 1,0700 в начале недели корректируется к уровню 1,0630, где проходит линия, разделяющая фазу роста и падения. В Нидерландах проходят выборы, первые из череды предстоящих в еврозоне в этом году. Сейчас на фоне относительной экономической стабилизации именно политические риски могут оказать давление на настроения инвесторов и, соответственно, на курс евро. Нельзя исключать выход из указанных границ в сторону 1,05, что вполне соответствует расширению дифференциала монетарных политик ЕЦБ и ФРС.
Британский фунт рухнул под угрозой скорой инициализации 50-й статьи Лиссабонского договора по выходу Великобритании из ЕС после одобрения парламентом действий премьер-министра Терезы Мэй. «Масла в огонь» подливает желание Шотландии провести референдум о выходе из состава Великобритании. Пробой уровня 1,2200 создает риски дальнейшего снижения в направлении 1,21 и 1,20. На этой неделе состоится заседание Банка Англии, которое может внести коррективы в наметившуюся динамику британского фунта.
Банк Японии также обнародует решение по монетарной политике. Курс пары доллар/иена заперт в диапазоне 114,00 – 115,00. Новый финансовый год в Японии начинается первого апреля и, как правило, в конце марта иена получает поддержку от потоков капитала, возвращаемых под уплату налогов. Но решение ФРС может перевесить эту динамику в силу. По-прежнему сохраняются ожидания роста пары в направлении 116-118 иен за доллар США.
Российская валюта также может попасть под давление на фоне решения ФРС США. До конца недели доллар может подрасти до 60 рублей на локальном рынке.