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Уфимец разыгрывает в Instagram миллион за добрые дела

13 марта 2017, 16:57
Проект рассчитан на год.

Как сообщает Ufa-Room, 13 недель назад стартовал благотворительный проект «Добрый миллионер», который запустил уфимец Станислав Ермилов. Проект рассчитан на год, в течение которого один из подписчиков «Instagram» сможет получить один миллион рублей.

Каждую неделю уфимец разыгрывает 18 500 рублей. Победитель выбирается случайно среди тех, кто принял участие в его задании, опубликованном на странице. Чаще всего это задания из серии: поцеловать дорогого человека, рассказать о дружбе, полить цветы или расчистить снег на детской площадке.

Принять участие в этом конкурсе может каждый.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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