Уфимец разыгрывает в Instagram миллион за добрые дела

Как сообщает Ufa-Room, 13 недель назад стартовал благотворительный проект «Добрый миллионер», который запустил уфимец Станислав Ермилов. Проект рассчитан на год, в течение которого один из подписчиков «Instagram» сможет получить один миллион рублей.
Каждую неделю уфимец разыгрывает 18 500 рублей. Победитель выбирается случайно среди тех, кто принял участие в его задании, опубликованном на странице. Чаще всего это задания из серии: поцеловать дорогого человека, рассказать о дружбе, полить цветы или расчистить снег на детской площадке.
Принять участие в этом конкурсе может каждый.