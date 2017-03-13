Уфимец разыгрывает в Instagram миллион за добрые дела

Каждую неделю уфимец разыгрывает 18 500 рублей. Победитель выбирается случайно среди тех, кто принял участие в его задании, опубликованном на странице. Чаще всего это задания из серии: поцеловать дорогого человека, рассказать о дружбе, полить цветы или расчистить снег на детской площадке.