В Башкирии на весенне-полевые работы потратят 8 миллиардов рублей

Сегодня, 6 марта, в правительстве Башкирии министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов рассказал о подготовке к весенне-полевым работам. Всего, по словам министра, в нынешнем году в Башкортостане планируется произвести 3,5 млн тонн зерна, 1,7 млн тонн картофеля и овощей, 1,4 млн тонн сахарной свеклы и около 200 тыс тонн подсолнечника. Таковы целевые ориентиры государственной программы развития сельского хозяйства региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Структура посевных площадей сформирована с учётом рыночного спроса на продукцию. В частности, на 2017 год увеличены посевы сои в 8 раз – до 800 га, нута на 80 процентов – до 4,5 тыс га, а также гороха и твердых сортов пшеницы.
– Семенами республика обеспечена полностью, – подчеркнул Ильшат Фазрахманов. – Ведётся работа по накоплению удобрений. Подготовка техники идет с опережением относительно прошлого года.
Затраты на весенне-полевые работы в 2017 году составят 7,9 млрд рублей, что на 5 процентов больше уровня прошлого года. При этом с нынешнего года действуют новые требования для агропредприятий на получение субсидий: хозяйства, имеющие долги по налогам и не обеспечившие возврат бюджетных средств в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий, субсидироваться не будут.