В Башкирии на весенне-полевые работы потратят 8 миллиардов рублей

Затраты на весенне-полевые работы в 2017 году составят 7,9 млрд рублей, что на 5 процентов больше уровня прошлого года. При этом с нынешнего года действуют новые требования для агропредприятий на получение субсидий: хозяйства, имеющие долги по налогам и не обеспечившие возврат бюджетных средств в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий, субсидироваться не будут.



