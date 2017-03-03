Казахский наркодилер, напавший на полицейских в Уфе, отправится в колонию

Июльской ночью 2016 года в подъезде по улице Шелководная полицейские задержали Солтасюка по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Во время задержания мужчина ударил полицейских ножницами. Двое сотрудников правоохранительных органов получили травмы рук и ног. При обыске квартиры нападавшего обнаружили запрещенные вещества.