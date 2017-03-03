Казахский наркодилер, напавший на полицейских в Уфе, отправится в колонию

34-летний гражданин Казахстана Валерий Солтасюк виновен в преступлении по двум статьям: «Применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти» и «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Июльской ночью 2016 года в подъезде по улице Шелководная полицейские задержали Солтасюка по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Во время задержания мужчина ударил полицейских ножницами. Двое сотрудников правоохранительных органов получили травмы рук и ног. При обыске квартиры нападавшего обнаружили запрещенные вещества.
Суд приговорил Солтасюка к двум годам и двум месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.