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Казахский наркодилер, напавший на полицейских в Уфе, отправится в колонию

3 марта 2017, 14:29
Мужчина проведет в колонии 2 года и 2 месяца.

34-летний гражданин Казахстана Валерий Солтасюк виновен в преступлении по двум статьям: «Применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти» и «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Июльской ночью 2016 года в подъезде по улице Шелководная полицейские задержали Солтасюка по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Во время задержания мужчина ударил полицейских ножницами. Двое сотрудников правоохранительных органов получили травмы рук и ног. При обыске квартиры нападавшего обнаружили запрещенные вещества.

Суд приговорил Солтасюка к двум годам и двум месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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