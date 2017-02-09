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Юному жителю Минеральных Вод предстоит выступить в Совете Федерации РФ

9 февраля 2017, 18:19
Ученик лицея N3 в Минеральных Водах Владислав Кузнецов готовится к выступлению на Всероссийской конференции «История России ХХI века глазами школьников», которая пройдет в феврале при Совете Федерации Федерального собрания РФ, сообщает новостной интернет-портал NewsTracker, ссылаясь на информацию администрации городского округа.

По словам директора лицея, в котором учится юноша, Елены Сальниковой, молодой человек является гордостью учебного заведения. Старшеклассник наделен аналитическим складом ума. Для Владислава выступление на мероприятии такого уровня – не в новинку, ранее он уже становился участником различных олимпиад, в том числе и всероссийских. «Также одиннадцатиклассник получил премию поддержки талантливой молодежи», - передает NewsTracker.

Ранее глава администрации Минераловодского городского округа Сергей Перцев сообщил руководителям учебных заведений, что планирует направить больше усилий на поддержку образования, в том числе и в части воспитания талантливой молодежи.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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