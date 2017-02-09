Юному жителю Минеральных Вод предстоит выступить в Совете Федерации РФ

По словам директора лицея, в котором учится юноша, Елены Сальниковой, молодой человек является гордостью учебного заведения. Старшеклассник наделен аналитическим складом ума. Для Владислава выступление на мероприятии такого уровня – не в новинку, ранее он уже становился участником различных олимпиад, в том числе и всероссийских. «Также одиннадцатиклассник получил премию поддержки талантливой молодежи», - передает NewsTracker.