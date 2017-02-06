В Башкирии ожидаются снегопады и морозы

Как сообщает гидрометцентр России, в Башкирии неделя будет снежной и холодной. Температура воздуха сегодня, 6 февраля, будет теплой – днем ожидается -8°C, ночью -18°C. Весь день будет валить снег.
Завтра, 7 февраля, будет облачно, небольшой снег, температура воздуха днем -14°C, ночью -20°C.
8 февраля ночью будет -26°C, днем температура поднимется до -18°C. Осадков не ожидается, ветер северный до 5 м/с.
9 февраля ночью будет -31°C, днем -20°C. Переменная облачность, небольшой снег.
10 февраля будет снежно и облачно, ночью -32°C, днем -20°C.
На выходные 11 и 12 февраля будет -17-19°C днем и -28-30°C ночью. В субботу переменная облачность без осадков, в воскресенье - облачно, небольшой снег.