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В Башкирии ожидаются снегопады и морозы

6 февраля 2017, 09:54
С середины недели начнется похолодание.

Как сообщает гидрометцентр России, в Башкирии неделя будет снежной и холодной. Температура воздуха сегодня, 6 февраля, будет теплой – днем ожидается -8°C, ночью -18°C. Весь день будет валить снег.

Завтра, 7 февраля, будет облачно, небольшой снег, температура воздуха днем -14°C, ночью -20°C.

8 февраля ночью будет -26°C, днем температура поднимется до -18°C. Осадков не ожидается, ветер северный до 5 м/с.

9 февраля ночью будет -31°C, днем -20°C. Переменная облачность, небольшой снег.

10 февраля будет снежно и облачно, ночью -32°C, днем -20°C.

На выходные 11 и 12 февраля будет -17-19°C днем и -28-30°C ночью. В субботу переменная облачность без осадков, в воскресенье - облачно, небольшой снег.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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