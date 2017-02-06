Башкирские приставы начали распродажу квартир, изъятых у должников

В феврале: с 14 по 16 февраля, с 20 по 24 февраля и 27 февраля управление Росимущества по Башкирии проведёт серию публичных торгов, на которых будут проданы квартиры, изъятые судебными приставами у должников. Всего планируется продать 55 объектов недвижимости, большая их часть находится в Уфе.