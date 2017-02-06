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Башкирские приставы начали распродажу квартир, изъятых у должников

6 февраля 2017, 10:19
За три дня планируется продать 55 квартир.

В феврале: с 14 по 16 февраля, с 20 по 24 февраля и 27 февраля управление Росимущества по Башкирии проведёт серию публичных торгов, на которых будут проданы квартиры, изъятые судебными приставами у должников. Всего планируется продать 55 объектов недвижимости, большая их часть находится в Уфе.

Все квартиры были изъяты судебными приставами у должников, проживающих в Башкирии. Стартовая стоимость самого дешёвого лота – 1,2 миллиона рублей, это однокомнатная квартира в Сибае общей площадью 61 кв м. Самый дорогой – «трёшка» на улице Менделеева в Уфе, площадью 115 кв м и ценой 8,7 млн рублей.

Мы проанализировали рынок жилья и пришли к выводу, что начальная стоимость квартир в среднем на 30% ниже аналогичных предложений на популярных площадках по продаже недвижимости.

Чтобы принять участие, каждый желающий должен подать заявку на участие в торгах и внести задаток 5% от стоимости лота.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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