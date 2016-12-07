Белебей и Кумертау получат статус территорий опережающего развития

- На выходе — еще два документа по Белебею и Кумертау, сейчас они проходят согласование, претензий к представленным документам нет. Мы внимательно следим, чтобы все прошло нормально, — сообщил полномочный представитель президента России в ПФО Михаил Бабич. — Возможно это произойдет уже в декабре.