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Inkazan стал победителем всероссийского конкурса «МедиаТЭК-2016»

24 ноября 2016, 15:13
Победителей выбирали в ходе открытого интернет-голосования.

СМИ, входящее в медиахолдинг «Фест медиа Инвест» Inkazan стало победителем во втором всероссийском конкурсе средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК-2016». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков возглавил экспертный совет конкурса.

Редакция Inkazan в номинации «Современное производство и развитие ТЭК» среди федеральных СМИ заняла третье место.

В этом году в конкурсе было более 350 участников из 60 регионов России. Inkazan участие в конкурсе принимали впервые и получили диплом за профессиональное освещение деятельности компаний и органов власти в области развития ТЭК и внедрения новых технологий.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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