Константин Толкачев: Депутаты Госсобрания заседания не прогуливают

– В парламенте Башкортостана за время моей работы председателем не было случая, чтобы депутаты, работающие на постоянной основе, пропускали заседания без уважительной причины, – комментирует председатель Госсобрания Константин Толкачев. – Хотя проблема не стоит остро, но в качестве профилактической меры мы можем тоже продумать введение материальных санкций. При этом важно понимать, что их применение возможно только в отношении депутатов, работающих на постоянной основе и получающих заработную плату. Таких в парламенте республики 19 человек. Что касается остальных наших коллег, то у нас законом определен достаточно большой набор средств воздействия на прогульщиков вплоть до лишения депутатского мандата. Напомню, что в свое время известный банкир Азат Курманаев таким образом лишен был статуса депутата.