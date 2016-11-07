ЖК «Четыре сезона» стал победителем международного архитектурного фестиваля

Международный архитектурный фестиваль «Зодчество» в Москве – событие национального масштаба, смотр достижений в области архитектурной и градостроительной деятельности городов и регионов России. В рамках мероприятия проходят конкурсы в различных номинациях, в том числе и на лучшие проекты жилых домов.