В Башкирии со следующей недели могут начать выдавать полисы ОСАГО по новой системе

- Как работает эта система? В этот пул договорившихся о том, чтобы участвовать в системе, входят ряд страховых организаций. У нас их 31. Но не все они будут прямо предоставлять эти услуги. Смысл такой, что они будут принимать заявки от всех граждан в адрес любой страховой компании, - сказал Рустэм Марданов.