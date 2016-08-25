Стало известно, на что уходят социальные выплаты «Башнефти»

Башкирия от «Башнефти» за год получает около 35 млрд руб. Эта сумма складывается из налогов (20% консолидированного бюджета региона, в 2016 году предполагается около 24 млрд руб), дивидендов (5 млрд руб за 2014 год, 7,3 млрд руб за 2015 год) и социальных выплат (около 10% от общей суммы).