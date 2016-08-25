Стало известно, на что уходят социальные выплаты «Башнефти»

«Башнефть» в этом месяце направила в министерство экономического развития России отчет о тратах на благотворительность, сообщает КоммерсантЪ. Запрос ведомства был связан с просьбой главы республики Рустэма Хамитова о сохранении всех выплат в местный бюджет после приватизации 50,08% ее акций.
Башкирия от «Башнефти» за год получает около 35 млрд руб. Эта сумма складывается из налогов (20% консолидированного бюджета региона, в 2016 году предполагается около 24 млрд руб), дивидендов (5 млрд руб за 2014 год, 7,3 млрд руб за 2015 год) и социальных выплат (около 10% от общей суммы).
Как отмечает издание, большая часть социальных трат приходится на спорт: в 2015-2016 годах компания выделяет ХК «Салават Юлаев» 2,16 млрд руб по договору о спонсорстве. ХК «Торос» получает от компании 340,5 млн руб. По данным издания, клубы практически полностью обеспечиваются за счет этих траншей, ведь весь бюджет «Салавата Юлаева» составляет около 2,3 млрд руб.
Вторая по величине сумма в тратах на благотворительность — финансирование социальных проектов в Башкирии. Так компания перечислила по договору пожертвования в фонд при правительстве региона 1,5 млрд руб. Ранее в 2013 и 2014 годах эта сумма была чуть ниже — по 1,1 млрд руб.
Другие регионы компания поддерживает меньше. В прошлом году Ненецкому АО, где расположен один из крупнейших проектов компании, месторождение Требса иТитова, было выделено из бюджета «Башнефти-Полюса» 40 млн руб, а Оренбургской области, где компания владеет сбытовой сетью и ведет разведку и добычу нефти, выделили 20 млн руб.
Напомним, что республике принадлежит 25% плюс 1 акция "Башнефти".
В начале августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что приватизация «Башнефти» откладывается на неопределенный срок.