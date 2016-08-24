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В Уфе покажут знаменитые российские фильмы начала 20 века

24 августа 2016, 13:04
Их можно будет увидеть в рамках Ночи кино.

27 августа в центре современного искусства «Облака» пройдет ночь кино. Площадка будет разделена на три зоны.

В первой зоне, посвященной российскому кинематографу, покажут такие культовые фильмы своего времени, как «Барышня и хулиган» Владимира Маяковского (1918 г.), «Человек с киноаппаратом» (режиссера Дзига Вертов (1929 г.) и «Ночь перед рождеством» Владислава Старевича (1913 г).

Во второй зоне, посвященной кинематографу периода 90-х годов, будет видеомагнитофон с кассетами и фильмами «Титаник», «Все псы попадают в рай», «Челюсти» и другие. Здесь любой желающий может посмотреть отрывок фильма из имеющегося ассортимента. Можно также принести с собой из дома собственные кассеты для совместного просмотра.

В третьей зоне покажут башкирское кино – драматичную историю из жизни нашего земляка Рудольфа Нуреева в фильме «Визит» Булата Юсупова и «Личное дело» режиссера Андрея Носкова – кинокартину, обладатель Гран-при фестиваля «ПитерКит-2014».

"Ночь кино" начнется в 20:00 и закончится, когда центр современного искусства покинет последний зритель.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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