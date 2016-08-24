В Уфе покажут знаменитые российские фильмы начала 20 века

Во второй зоне, посвященной кинематографу периода 90-х годов, будет видеомагнитофон с кассетами и фильмами «Титаник», «Все псы попадают в рай», «Челюсти» и другие. Здесь любой желающий может посмотреть отрывок фильма из имеющегося ассортимента. Можно также принести с собой из дома собственные кассеты для совместного просмотра.