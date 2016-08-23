Жилье в уфимском пригороде: современный комфорт по выгодной цене

Дмитриевка – ближайший пригород Уфы, до которого удобно добираться не только на автомобиле, но и на общественном транспорте. Всего каких-то 20-25 минут – и вы в центре столицы. Район, в котором расположится ЖК «Смородина», имеет развитую инфраструктуру: асфальтированные дороги, школу, детский сад, аптеки, магазины и банкоматы. В Дмитриевке вы сможете дышать полной грудью. Прогуливаясь по живописному району, забываешь о городском шуме, выхлопных газах, пробках и недостатке зелени. А близость озера и леса станут дополнительными плюсами.