Жилье в уфимском пригороде: современный комфорт по выгодной цене

В последние годы многие жители крупных городов все чаще рассматривают возможность переезда в пригород. Жилье, строящееся в нескольких километрах от города, стоит дешевле, чем в мегаполисе, и потому многим по карману. Квартира за 990 тыс руб – это вполне реальное на сегодняшний день предложение для уфимского рынка недвижимости.
Именно по такой цене можно приобрести квартиру в жилом квартале «Смородина» в поселке Дмитриевка (Затон). Это идеальный выбор для тех, кому по душе тихая размеренная жизнь в пригороде со всеми преимуществами городского комфорта: централизованным водоснабжением, отоплением, электричеством.
Застройщик, Группа компаний «Госстрой», создал проект, объединяющий высокое качество строительства, чистовую отделку квартир и удобные планировки. Дома будут возведены из экокирпича. В жилом квартале «Смородина» разместятся студии и однокомнатные квартиры для пар, а также двухкомнатное жилье для семей с маленькими детьми. Детворе здесь никогда не придется скучать: на территории жилого комплекса предусмотрены современные спортивные и детские площадки. Парковочные места рассчитаны на каждую квартиру.
ЖК «Смородина» – это проект, аналогичный уже успешно реализованному комфорт-кварталу «Новая Миловка», сочетающему в себе отличное качество и насыщенную инфраструктуру.
Дмитриевка – ближайший пригород Уфы, до которого удобно добираться не только на автомобиле, но и на общественном транспорте. Всего каких-то 20-25 минут – и вы в центре столицы. Район, в котором расположится ЖК «Смородина», имеет развитую инфраструктуру: асфальтированные дороги, школу, детский сад, аптеки, магазины и банкоматы. В Дмитриевке вы сможете дышать полной грудью. Прогуливаясь по живописному району, забываешь о городском шуме, выхлопных газах, пробках и недостатке зелени. А близость озера и леса станут дополнительными плюсами.
Купить квартиру в ЖК «Смородина» можно на выгодных условиях. Действуют ипотека без первого взноса и рассрочка. По всем сделкам заключаются договоры долевого участия.
По вопросам покупки квартир в ЖК «Смородина» обращайтесь по многоканальным телефонам: 246-70-70, 246-80-80 или в офис продаж застройщика по адресу: Уфа, ул.50 лет СССР, 2.