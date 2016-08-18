В Башкирии в совершении тяжких преступлений обвиняются граждане Молдовы

30 - и 32-летние граждане Республики Молдова обвиняются за избиение полицейского и ограбление банкомата по трем статьям: «Применение насилия в отношении представителя власти», «Хищение оружия и боеприпасов» и «Разбой».
Как считает следствие, 28 апреля 2015 года уроженцы Молдовы в Гафурийском районе Башкирии решили ограбить банкомат неподалеку от магазина «Чулпан». Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, участковый уполномоченный полиции, который обслуживал эту территорию, заметил злоумышленников и попытался их задержать. Грабители избили полицейского, связали веревкой и проволокой, украли у него пистолет Макарова и магазин с 8 боевыми патронами. После этого мужчины похитили из банкомата ОАО «Банк УралСиб» более 500 тысяч рублей.
Известно также, что ранее ночью 23 апреля 2015 года те же злоумышленники похитили из сейфа поликлиники в Октябрьском районе Уфы почти 35 тысяч рублей, избив сторожа.
- Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Обвиняемые содержатся под стражей и проверяются на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории России, - сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.