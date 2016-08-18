В Башкирии в совершении тяжких преступлений обвиняются граждане Молдовы

Как считает следствие, 28 апреля 2015 года уроженцы Молдовы в Гафурийском районе Башкирии решили ограбить банкомат неподалеку от магазина «Чулпан». Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, участковый уполномоченный полиции, который обслуживал эту территорию, заметил злоумышленников и попытался их задержать. Грабители избили полицейского, связали веревкой и проволокой, украли у него пистолет Макарова и магазин с 8 боевыми патронами. После этого мужчины похитили из банкомата ОАО «Банк УралСиб» более 500 тысяч рублей.