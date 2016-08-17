Рустэм Хамитов: "Вы – настоящие мушкетёры и войдете в историю Башкирии"

– Если сегодня есть такой вариант развития событий, мы поможем и поучаствуем в софинансировании на любых условиях, в том числе с точки зрения инфраструктуры, подведения коммуникаций, – сказал Рустэм Хамитов. – Только надо построить современный вместительный центр, чтобы там было больше ребят, чтобы оборудование было самое лучшее, чтобы мы могли проводить там соревнования высокого уровня. Вместе за пару лет, а может, даже и быстрее мы такой центр создадим.