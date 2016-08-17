Рустэм Хамитов: "Вы – настоящие мушкетёры и войдете в историю Башкирии"

Наши олимпийские чемпионы пришли на встречу вместе со своими тренерами Рамилем Аюповым, Лирой Грушиной и Русланом Насибуллиным.
Глава Башкирии отметил, что эта победа достигнута, может быть, даже не благодаря, а вопреки обстоятельствам, которые сопровождали нашу сборную в последнее время.
- Президент страны занял принципиальную позицию. Конечно же, в нашей победе есть заслуга руководства страны, Олимпийского комитета, которые до последнего боролись, доказали, что наши спортсмены – «чистые», что можно выигрывать без ненужных препаратов, - отметил Рустэм Хамитов. - Сегодня «чистые» спортсмены заслуживают самого высокого уважения и слов благодарности. Работа, которую вы выполнили, дорогого стоит. Ещё раз спасибо!
По мнению главы региона, теперь надо думать, как двигаться дальше, продолжать поднимать фехтование на новые ступени, как укрепить материальную базу школы, завлечь в хорошем смысле слова больше ребят в этот вид спорта.
- Вы – настоящие мушкетёры, которые, безусловно, войдут в историю нашей республики. И найдётся писатель, который напишет роман о вас, башкирских мушкетерах. Хотя вы свою славу уже получили. Мы гордимся вашей командой, вашими тренерами. Вы – наше лицо – сказал Хамитов.
Тимур Сафин и Артур Ахматхузин рассказали о том, что в Бразилию они приехали за две недели до начала Олимпиады. Подготовку к соревнованиям и акклиматизацию они проходили в небольшом городке за 100 км от олимпийской деревни в спокойных условиях. Там они смогли правильно настроиться и успешно выступить на соревнованиях.
Говоря о перспективах развития фехтования в республике, тренер спортсменов Лира Грушина отметила необходимость создания в Уфе нового центра, где могли бы тренироваться будущие рапиристы. По её словам, Федерация фехтования России поддерживает эту идею. Это связано с тем, что существующее здание школы уже морально устарело и не справляется с большим потоком желающих заниматься фехтованием. В настоящее время её посещают около 900 детей.
– Если сегодня есть такой вариант развития событий, мы поможем и поучаствуем в софинансировании на любых условиях, в том числе с точки зрения инфраструктуры, подведения коммуникаций, – сказал Рустэм Хамитов. – Только надо построить современный вместительный центр, чтобы там было больше ребят, чтобы оборудование было самое лучшее, чтобы мы могли проводить там соревнования высокого уровня. Вместе за пару лет, а может, даже и быстрее мы такой центр создадим.
Тимур и Артур после встречи поделились с журналистами своими дальнейшими планами. По их словам, нужно прежде всего, конечно, отдохнуть.
- Была проведена большая, колоссальная работа, очень сложная и одновременно интересная. Нужно восстановить силы, - сказал Артур Ахматхузин.
- И продолжать работать, тренироваться, достигать новых результатов, брать вторую золотую олимпийскую медаль. Будем трудиться, работать, продвигать нашу республику, город, Россию на спортивных аренах мира, - сказал в свою очередь Тимур Сафин.