В Уфе жители дома не могут дождаться обещанного расселения

- Один раз приходила какая-то комиссия, еще в 2007 году, они осматривали весь дом, после этого никого больше не было, - вспоминает 78-летняя жительница дома Фануза Атнагулова. – Все течет, обваливается, поэтому я лично готова уехать куда угодно, хоть на край города, только бы не здесь. Потому что дальше так жить невозможно!