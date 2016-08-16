В Уфе жители дома не могут дождаться обещанного расселения

Жители дома на улице Пушкина, 79 в Уфе уже несколько лет подряд ждут расселения. Администрация города обещала предоставить им новое жилье до конца 2015 года, однако ничего так и не сделала. Люди жалуются на невыносимые условия: дом, по их словам, буквально разваливается.
Внешне дом на улице Пушкина не так плох. Половина здания занята административными помещениями, в жилой зоне же в некоторых квартирах вставлены пластиковые окна, что улучшает внешний вид. Однако внутри картина куда более печальна.
- Жить в центре города в доме, у которого обваливается потолок, проваливаются полы, нет горячего водоснабжения, заросшую от старости канализацию - поверьте, очень неуютно, - пишет в жалобе в администрацию Уфы владелец одной из квартир Александр Огнев. - А учитывая изношенную электропроводку - просто опасно!
По поводу расселения в администрацию города жители дома обращались еще в 2014 году. Тогда чиновники ответили им, что здание признано аварийным, и вопрос будет закрыт до конца 2015 года. Однако до сих пор ничего не сделано.
- Один раз приходила какая-то комиссия, еще в 2007 году, они осматривали весь дом, после этого никого больше не было, - вспоминает 78-летняя жительница дома Фануза Атнагулова. – Все течет, обваливается, поэтому я лично готова уехать куда угодно, хоть на край города, только бы не здесь. Потому что дальше так жить невозможно!
Читатели «Медиакорсети» могут сами оценить состояние дома на улице Пушкина.