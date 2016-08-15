Мария Мирова из Башкирии стала призером «Детской новой волны»

Мария Мирова стала призером на «Детской Новой волне – 2016». В этом году призерами фестиваля, который проходил в Крыму в лагере «Артек», стали шесть конкурсантов. Третье место заняла 10-летняя Маша Мирова из Мелеуза. Кроме того, девочка получила медиа-премию от «РИА Крым» и спецприз – ротацию песни на «Детском радио».
Маша Мирова - лауреат Первой степени III Всероссийского фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества (номинация «Эстрадный вокал» - «Золотой Сапсан», Кумертау, 2013 год), Лауреат Второй степени IV Международного фестиваля детского и молодежного творчества «Зажигаем Звезды» (номинация «Эстрадный вокал», Ижевск, 2013 год), множества других музыкальных конкурсов и фестивалей в Уфе, Казани, Белеке, Москве, Витебске и других городах. Также Мария Мирова - финалист (второе место) Российского национального отбора конкурса «Детское Евровидение – 2015» (Москва, сентябрь, 2015 года).