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Мария Мирова из Башкирии стала призером «Детской новой волны»

15 августа 2016, 15:38
Юная певица получила медиа-премию и ротацию на радио.

Мария Мирова стала призером на «Детской Новой волне – 2016». В этом году призерами фестиваля, который проходил в Крыму в лагере «Артек», стали шесть конкурсантов. Третье место заняла 10-летняя Маша Мирова из Мелеуза. Кроме того, девочка получила медиа-премию от «РИА Крым» и спецприз – ротацию песни на «Детском радио».

Маша Мирова - лауреат Первой степени III Всероссийского фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества (номинация «Эстрадный вокал» - «Золотой Сапсан», Кумертау, 2013 год), Лауреат Второй степени IV Международного фестиваля детского и молодежного творчества «Зажигаем Звезды» (номинация «Эстрадный вокал», Ижевск, 2013 год), множества других музыкальных конкурсов и фестивалей в Уфе, Казани, Белеке, Москве, Витебске и других городах. Также Мария Мирова - финалист (второе место) Российского национального отбора конкурса «Детское Евровидение – 2015» (Москва, сентябрь, 2015 года).

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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