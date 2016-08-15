Мария Мирова из Башкирии стала призером «Детской новой волны»

Мария Мирова стала призером на «Детской Новой волне – 2016». В этом году призерами фестиваля, который проходил в Крыму в лагере «Артек», стали шесть конкурсантов. Третье место заняла 10-летняя Маша Мирова из Мелеуза. Кроме того, девочка получила медиа-премию от «РИА Крым» и спецприз – ротацию песни на «Детском радио».