«Уфа» проиграла «Томи» в Томске

Сегодня в Томске футбольный клуб «Уфа» с минимальным счетом уступил местной «Томи». Единственный гол на 9-й минуте матча забил нападающий «Томи» Сергей Самодин. 0:1, с таким счетом и завершился матч в пользу хозяев поля.