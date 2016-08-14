«Уфа» проиграла «Томи» в Томске

Сегодня в Томске футбольный клуб «Уфа» с минимальным счетом уступил местной «Томи». Единственный гол на 9-й минуте матча забил нападающий «Томи» Сергей Самодин. 0:1, с таким счетом и завершился матч в пользу хозяев поля.
Теперь «Томь» с четырьмя очками поднялась на восьмое место в турнирной таблице. «Уфа» по-прежнему имеет одно очко, после ничьей с «Зенитом».
Главный тренер ФК "Уфа" Виктор Гончаренко в послематчевом интервью отметил, что пока уфимская команда на выезде и дома показывает разную игру.
- На выезде команду не узнать, - сказал он.
Следующую игру ФК «Уфа» проведет 20 августа дома с «Тереком» из Грозного.
Состав ФК «Уфа»:
Шелия (в), Аликин (к) (Батютин, 76), Никитин, Васин, Ванек (Марсиньо, 83), Живоглядов, Стоцкий, Игбун, Кротов, Безденежных, Обляков (Абдулавов, 46). Запасные: Лунёв (в), Сысуев, Засеев, Тумасян, Сухов, Сафрониди.