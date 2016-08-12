Прокуратура проверит ЧП в аэропорту Уфа

Сегодня утром, 12 августа, в 6.30 уфимского времени самолет Як-42, принадлежащий авиакомпании «КрасАвиа» и выполнявший рейс «Сочи-Уфа», при приземлении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Ведомство сообщает, что на борту находилось 123 пассажира, в том числе 89 взрослых, 29 несовершеннолетних и 5 малолетних детей. Экипаж состоял из 8 человек, в том числе 3 пилотов и 5 бортпроводников.