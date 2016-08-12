mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Прокуратура проверит ЧП в аэропорту Уфа

12 августа 2016, 12:18
Самолет, следовавший по маршруту «Сочи-Уфа», выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Уфимская транспортная прокуратура проводит проверку по факту нештатной ситуации в аэропорту Уфа, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Сегодня утром, 12 августа, в 6.30 уфимского времени самолет Як-42, принадлежащий авиакомпании «КрасАвиа» и выполнявший рейс «Сочи-Уфа», при приземлении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Ведомство сообщает, что на борту находилось 123 пассажира, в том числе 89 взрослых, 29 несовершеннолетних и 5 малолетних детей. Экипаж состоял из 8 человек, в том числе 3 пилотов и 5 бортпроводников.

В ЧП никто не пострадал. По данным прокуратуры, лайнер эвакуирован на стоянку, а аэропорт открыт.

- Уфимской транспортной прокуратурой по данному факту проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, по результатам которой будет решен вопрос о необходимых мерах прокурорского реагирования, - сообщили в транспортной прокуратуре.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Профбюро БашГУ удалило пост с призывом помочь мобилизованным из Башкирии
Сегодня, 15:18
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Завтра глава Башкирии ответит на самые наболевшие вопросы жителей на «Прямой линии»
Сегодня, 14:48
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44