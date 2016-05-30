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В Уфе в парке Калинина посчитали деревья, чтобы создать Парк искусств

30 мая 2016, 18:43
В Центре современного искусства «Облака» презентовали предварительные результаты работы по проекту «Парк искусств». По словам организаторов, сейчас ведется активная работа по подготовке к официальным публичным слушаниям, которые запланированы на сентябрь 2016 года.

Гостями встречи стали волонтеры движения «Школа экологического сознания», чьими усилиями в кратчайший срок прошло изучение зеленой зоны парка Калинина – активисты посчитали 14 000 тысяч деревьев. Прежде чем отправиться в лес, волонтеры прослушали ряд лекций, а также зарегистрировались в специально созданном приложении для мониторинга деревьев. В ближайшее время будет представлен количественный результат масштабной работы волонтерского движения – составлена подробная карта деревьев на территории парка.

- Чем меня заинтересовала эта идея? Я считаю, что это великолепный проект! Если вы гуляли в парке Калинина недавно, то понимаете, что сейчас он находится в мертвом состоянии. Мне близка идея по преображению этого парка, и я искренне рад тому, что нашлись люди, готовые взять на себя инициативу изменить пространство, - рассказывает волонтер движения «Школа экологического сознания» Виктор Митряшкин. - Разумеется, это глобальный проект, реализация которого будет проходить постепенно. Благодарю инициативную команду за возможность принять участие в таком большом деле.

Инициаторы проекта поставили перед собой задачу оповестить и включить в процесс обсуждения аквтиынх горожан, собрать конструктивные идеи по реализации проекта на начальной стадии работы – до проведения официальных публичных слушаний, которые запланированы на сентябрь 2016 года.

- Уже сейчас, в процессе обсуждения, становится понятно, что город поддерживает нашу идею. Мы максимально открыты к переговорам, готовы к критике и понимаем, что проект может быть полноценно реализован только в том случае, если он нужен нашему городу, - отмечает директор ЦСИ «Облака» Валериан Гагин.

Архитектор Дмитрий Винкельман получил из рук директора ЦСИ «Облака» концепцию «Парка искусств» - и это основа для разработки проекта планировки и проекта межевания указанной территории.

- Мы провели предварительную работу по сбору идей и предложений – она не носила обязательный характер, но оказалось для нас важной. Все озвученные моменты рассматриваются, обсуждаются, критикуются. И только после окончательного согласования мы приступим ко второму этапу – разработке проекта межевания территории, и результатом этой стадии станет проведение общественных слушаний в соответствии со всеми требованиями законодательства, - сказал Дмитрий Винкельман.

Участники встречи открыто высказывали свое мнения, озвучивали опасения, которые затрагивают изменения концепции в ходе реализации. Так, на вопрос о том, есть ли какие-то гарантии, что территория парка не превратится в зону с высотными домами и лесом вокруг, инициаторы проекта пояснили, что строительство апарт-отеля – необходимая функция, часть интересного, нового для нашего города бизнеса. Но при этом Валериан Гагин объяснил, что полноценная реализация проекта возможна только в случае комплексного подхода.

- Мы стремимся к тому, что этот проект, как комплексный проект по благоустройству всей территории, будет включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов, так как реализовывать его по частям невозможно, - сказал директор центра «Облака».

Напомним, что каждый может высказаться свое мнение, озвучить предложения или критические замечания любым удобным способом: посредством специально созданного сайта «Парка искусств», через группы в социальных сетях, по телефону или в рамках личных встреч с участниками проекта.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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