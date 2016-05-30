В Уфе в парке Калинина посчитали деревья, чтобы создать Парк искусств

- Чем меня заинтересовала эта идея? Я считаю, что это великолепный проект! Если вы гуляли в парке Калинина недавно, то понимаете, что сейчас он находится в мертвом состоянии. Мне близка идея по преображению этого парка, и я искренне рад тому, что нашлись люди, готовые взять на себя инициативу изменить пространство, - рассказывает волонтер движения «Школа экологического сознания» Виктор Митряшкин. - Разумеется, это глобальный проект, реализация которого будет проходить постепенно. Благодарю инициативную команду за возможность принять участие в таком большом деле.