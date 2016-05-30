Рустэм Хамитов: «Цена на нефть достаточна, чтобы перестать стенать и стонать. Надо работать»

- Мы видим, что у предприятий есть ресурсы, возможности для инвестирования, - пояснил глава региона. - Недавно я был на предприятии «Газпром нефтехим Салават». Они ведут очень большие проекты, вводят в эксплуатацию несколько установок, в том числе акриловое производство. К сожалению, нет только завершающего шага – выпуска готовой продукции, потому что надо выпускать краски, влагопоглощающие материалы. Пока первое время сырьё у них пойдет на экспорт. Надеюсь, что в течение года-полутора появится и то, что можно направлять в качестве готовой продукции в торговую сеть.