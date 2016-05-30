Рустэм Хамитов: «Цена на нефть достаточна, чтобы перестать стенать и стонать. Надо работать»

- Мы понимаем, что период самого сложного времени проходит, и цена на нефть в какой-то мере достаточна, чтобы перестать стенать и стонать. Курс рубля уже более или менее нормальный. В целом, надо работать, - заявил Рустэм Хамитов.
- Мы видим, что у предприятий есть ресурсы, возможности для инвестирования, - пояснил глава региона. - Недавно я был на предприятии «Газпром нефтехим Салават». Они ведут очень большие проекты, вводят в эксплуатацию несколько установок, в том числе акриловое производство. К сожалению, нет только завершающего шага – выпуска готовой продукции, потому что надо выпускать краски, влагопоглощающие материалы. Пока первое время сырьё у них пойдет на экспорт. Надеюсь, что в течение года-полутора появится и то, что можно направлять в качестве готовой продукции в торговую сеть.
- «Башнефть» выходит на вариант строительства установки замедленного коксования. Завершают большие биологические очистные сооружения, стоимость 6-7 млрд рублей. Очень большая программа по «Уфаоргсинтезу», потому что в своё время потеряли ряд позиций по продукции, которую выпускали нефтеперерабатывающие, нефтехимические заводы. Будем восстанавливать. Планы большие, там тоже инвестиций будет 70-80 млрд рублей. И будет увеличение объёма продукции по «Уфаоргсинтезу». В целом, чувствуем себя с нашим комплексом неплохо, - цитирует слова Рустэма Хамитова официальный сайт главы Башкирии.