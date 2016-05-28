На Ставрополье два человека погибли в ДТП

Издание Newstracker.ru уточняет, что ДТП произошло на 290-м километре трассы «Кочубей – Зеленокумск – Минводы» в 17-05. Легковой автомобиль «Лада Калина» проигнорировал правило преимущества при выезде с второстепенной дороги. В результате чего, автомобиль столкнулся с «Ладой Ларгус», третий участник ДТП – «Лада Приора» врезался в «Ларгус», а Daewoo оказался в кювете, когда пытался уйти от столкновения.