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На Ставрополье два человека погибли в ДТП

28 мая 2016, 03:10
По информации ГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю, в результате ДТП с участием четырех машин на Ставрополье двое погибло, трое - травмированы.

Издание Newstracker.ru уточняет, что ДТП произошло на 290-м километре трассы «Кочубей – Зеленокумск – Минводы» в 17-05. Легковой автомобиль «Лада Калина» проигнорировал правило преимущества при выезде с второстепенной дороги. В результате чего, автомобиль столкнулся с «Ладой Ларгус», третий участник ДТП – «Лада Приора» врезался в «Ларгус», а Daewoo оказался в кювете, когда пытался уйти от столкновения.

В аварии погибли две женщины – водитель и пассажир «Калины», а водитель и двое пассажиров «Ларгуса» попали с травмами в больницу Георгиевска. Водители автомобилей «Лада Приора» и Daewoo в ДТП не пострадали.

На месте аварии сейчас ведутся следственные работы по выяснению всех обстоятельств.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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