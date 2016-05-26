Медвежонок отправится в зоопарк Ростова

Согласно действующему законодательству зоопарк имеет право принимать животных, имеющих все документы от природнадзора. Первые сообщения о находке появились в соцсетях, вместе с фотографиями медвежонка. Известно, что ему всего три месяца, сейчас он находится, как было указано ранее, в одном из придорожных кафе. Условия для медвежонка совсем не благоприятные. Он прикован цепью к столбу, без малейшего островка тени. Но, не смотря на этого, нет данных о поступившем заявлении по факту жестокого обращения с животными.