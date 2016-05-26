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Медвежонок отправится в зоопарк Ростова

26 мая 2016, 19:01
Директор Ростовского зоопарка заберет медвежонка, которого жители области обнаружили прикованным к столбу в одном из придорожных кафе 25 мая этого года.

Согласно действующему законодательству зоопарк имеет право принимать животных, имеющих все документы от природнадзора. Первые сообщения о находке появились в соцсетях, вместе с фотографиями медвежонка. Известно, что ему всего три месяца, сейчас он находится, как было указано ранее, в одном из придорожных кафе. Условия для медвежонка совсем не благоприятные. Он прикован цепью к столбу, без малейшего островка тени. Но, не смотря на этого, нет данных о поступившем заявлении по факту жестокого обращения с животными.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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