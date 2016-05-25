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В Нижегородской области разработали новую транспортную схему

25 мая 2016, 02:56
Маленький процент по количеству пересадок в Нижегородской области давно заметен. 60% всего населения города пользуется общественным транспортом, из которых 70% проезжающих строят свой маршрут без наличия перехода на другой вид транспорта.

Маленький процент по количеству пересадок в Нижегородской области давно заметен. 60% всего населения города пользуется общественным транспортом, из которых 70% проезжающих строят свой маршрут без наличия перехода на другой вид транспорта. Об этом сообщили СМИ 23 мая. Приблизительная продолжительность поездок граждан Нижнего Новгорода составляет 40-45 минут. Проблемами сбалансированной работы считаются задвоенность маршрутов поездки, удлиненность, а также нет отдельных полос для наземного транспорта и низкое число пересадок с одного варианта общественного транспорта на другой. Оплата проезда по времени успешно практикуется в столице РФ, где за какой-то промежуток времени можно зайти в любой городской транспорт, любое количество раз, без ограничений по количеству. По этой схеме в Нижнем Новгороде будет сохранено количество и масштабы перевозок и количество пассажиров.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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