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Гиревики из Нижнего Тагила завоевали 8 медалей на Кубке Европы

25 мая 2016, 02:34
В Ростовской области в конце прошедшей недели закончился Кубок Европы по силовому жонглированию. В соревнованиях принимали участие спортсмены из городов Российской Федерации и Европы. В том числе, были спортсмены из Нижнего Тагила. Тагильчане взяли 8 медалей.

В Ростовской области в конце прошедшей недели закончился Кубок Европы по силовому жонглированию. В соревнованиях принимали участие спортсмены из городов Российской Федерации и Европы. В том числе, были спортсмены из Нижнего Тагила. Тагильчане взяли 8 медалей.

От Нижнего Тагила в соревнованиях приняли участие 4 спортсмена-гиревика – двое юношей и две девушки. Это Еланцев Никита, Агибалов Олег, Шилина Дарья и Мамедова Алина.

Тренер Родион Нургалиев сообщил журналисту TagilCity.ru : «Всего у нас получилось восемь медалей — четыре серебряных и четыре бронзовых, за одиночное, парное и смешанное жонглирование. Олег занял второе место в одиночном жонглировании и два третьих в смешанном и парном. Алина — второе в одиночном и парном, и третье в смешанном. Никита — третье место в парном. Дарья — второе место в парном жонглировании. Здесь стоит рассказать о вариантах жонглирования. В одиночном жонглировании гирями участвует один человек. В парном — два участника одного пола, а в смешанном — два участника разных полов».

Кубок Европы силового жонглирования проходил в городе Азов, селе Самарское Ростовской области. Соревнования прошли 22 мая. В них принимали участие представители Украины, Белоруссии, ДНР.

Больше всего участников было из России.

#Желтые новости#Денис Объедкин
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