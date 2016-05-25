Гиревики из Нижнего Тагила завоевали 8 медалей на Кубке Европы

В Ростовской области в конце прошедшей недели закончился Кубок Европы по силовому жонглированию. В соревнованиях принимали участие спортсмены из городов Российской Федерации и Европы. В том числе, были спортсмены из Нижнего Тагила. Тагильчане взяли 8 медалей.
От Нижнего Тагила в соревнованиях приняли участие 4 спортсмена-гиревика – двое юношей и две девушки. Это Еланцев Никита, Агибалов Олег, Шилина Дарья и Мамедова Алина.
Тренер Родион Нургалиев сообщил журналисту TagilCity.ru : «Всего у нас получилось восемь медалей — четыре серебряных и четыре бронзовых, за одиночное, парное и смешанное жонглирование. Олег занял второе место в одиночном жонглировании и два третьих в смешанном и парном. Алина — второе в одиночном и парном, и третье в смешанном. Никита — третье место в парном. Дарья — второе место в парном жонглировании. Здесь стоит рассказать о вариантах жонглирования. В одиночном жонглировании гирями участвует один человек. В парном — два участника одного пола, а в смешанном — два участника разных полов».
Кубок Европы силового жонглирования проходил в городе Азов, селе Самарское Ростовской области. Соревнования прошли 22 мая. В них принимали участие представители Украины, Белоруссии, ДНР.
Больше всего участников было из России.